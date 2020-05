La artista compartió una fotografía en su perfil en la red social Instagram, en la que se la ve con una delgada figura, muy distinta a la conocida por todos. Aparece parada detrás de una corona de flores gigante, luciendo un vestido color negro y mangas abullonadas.

Ya el año pasado, la intérprete de canciones como "Someone Like You" y "Hello" había anunciado que estaba siguiendo una dieta balanceada acompañada de ejercicios que le habían ayudado a perder muchos kilos.

"Gracias por el cariño durante mi cumpleaños. Espero que estén seguros y sanos durante este periodo loco. Me gustaría dar las gracias a todos los trabajadores esenciales y que están en primera línea por mantenernos a salvo mientras arriesgan sus vidas. Son realmente nuestros ángeles", es el mensaje que incluye su post.

Esta es la primera publicación de la exitosa artista en lo que va del 2020. Sin embargo, había dado a conocer que estaba alistando un nuevo álbum, denominado "30", próximo a lanzarse en septiembre de este año.

Cabe resaltar que los anteriores trabajos dicográficos de Adele llevan por título las edades que tenía cuando los compuso. 19, 21 y 25, alcanzando record de ventas con los dos últimos, en Estados Unidos.