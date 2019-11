Phoenix con su encarnación del "Joker", polémica a la par que aclamada, suena desde hace meses como el candidato más fuerte para hacerse con una estatuilla a mejor actor, tanto que en Hollywood se dice abiertamente que al puertorriqueño se le ha puesto cara de Óscar y parece imposible que eso cambie.

Por su parte, la cinta "Joker" lleva acaparando titulares a diario casi desde el final del verano, no siempre con noticias buenas, pues se cuentan por decenas las críticas a su violencia explícita en una sociedad estadounidense turbada por los tiroteos masivos y la cuestión del uso libre de armas.

Pero al tiempo que su nombre está en boca de todos, la película rinde muy bien: Acaba de convertirse en el filme para adultos más taquillero de la historia, sin contar la inflación de los precios, y ya se sabe el dicho ese de que "toda publicidad, negativa o positiva, es siempre buena".

SCORSESE CON "THE IRISHMAN" ARREBATA PROTAGONISMO A "JOKER" Y TARANTINO

A "Joker" ha empezado a robarle el protagonismo "The Irishman", la superproducción de Netflix con pesos pesados de Hollywood como Martin Scorsese en la dirección, Robert de Niro de protagonista y productor, junto con Al Pacino y Joe Pesci para cerrar el reparto estelar.

La cinta de 3 horas y media es la gran apuesta de Netflix para estos Óscar, después de que la plataforma triunfara el pasado año con la mexicana "Roma", que ganó la mejor película extranjera y sonaba como favorita al premio a la mejor cinta, que finalmente fue para "Green Book".

La ambición de Scorsese -un presupuesto de 150 millones de dólares- era tal que ningún otro estudio se atrevió a financiar el proyecto.

Eso explica el orgullo con el que el servicio de "streaming" está presentando "The Irishman", con una multitudinaria premiere que convirtió el Paseo de la Fama de Hollywood en una calle neoyorquina del siglo pasado. Todo frente al teatro en el que se entregarán los Óscar el próximo 9 de febrero.

"The Irishman" se estrena hoy, en cines selectos de EE.UU., por el requisito imprescindible de la Academia de que todas las cintas candidatas se proyecten en salas, aunque en apenas 3 semanas Netflix habrá cumplido con la tradición y el 27 de noviembre estará disponible en su catálogo.

Nominaciones tiene aseguradas, pero de llevarse premios, "The Iirshman" sería una de las cintas ganadoras de Óscar menos proyectadas de forma tradicional, puesto que las grandes distribuidoras de cines exigen más tiempo de derechos exclusivos para incluirlas en su cartelera.

Quentin Tarantino, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio por su "Once Upon a Time in Hollywood" son los otros contendientes fuertes en esta carrera, para la que acaban de relanzar en cines su cinta con diez minutos más de montaje, por si acaso alguien de la Academia habría olvidado ya su homenaje a la industria del cine.

JENNIFER LÓPEZ Y RENÉE ZELLWEGER ENTRE LAS MUJERES FAVORITAS

Entre las mujeres hay menos consenso, quizás porque los especialistas de Hollywood recomiendan esperar al estreno de "Bombshell", con Nicole Kidman, Charlize Theron y Margot Robbie en su elenco principal.

Hablando de esperar… quien espera es Jennifer López una nominación a mejor actriz de reparto por su papel en "Hustlers", por el que se comenta en la industria que su candidatura está asegurada, casi tanto como la de Renée Zellweger en su encarnación de Judy Garland, que la puso como gran favorita al Óscar a mejor actriz.

"DOLOR Y GLORIA" DE ALMODÓVAR EN LA LUCHA CON "PARASITE"

Por su parte, el mundo hispano tendrá en Pedro Almodóvar y Antonio Banderas su gran apuesta con "Dolor y Gloria". La nominación a mejor película internacional se da por segura y hay quienes ven a Almodóvar nominado a mejor director y a Banderas a mejor actor.

Pero "Dolor y Gloria" tiene que mirar de cerca a la surcoreana "Parasite", de Bong Joon-ho, que desde su victoria en Cannes ha iniciado un fenómeno que la sitúa como favorita indiscutible en esta edición de los Óscar.

Las nominaciones oficiales se conocerán el 13 de enero.