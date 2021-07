Como de costumbre en los últimos tiempos, Shakira presentó su más reciente canción y video, acompañados de un “challenge” (desafío en redes), instando a que el público imite la coreografía.

La actriz y cantante paraguaya, Lía Love, se sumó a la iniciativa rápidamente, realizando la coreo y subiéndola en el segmento historia de la mencionada red social. Su video fue el primero en ser compartido a través del perfil de Shakira, quien valoró la coreo de la paraguaya con unos emojis en TikTok.

“You guys are fast! Got the choreo in less than 24 Hours (¡Ustedes son tan veloces! Sacaron la coreografía en menos de 24 horas)", mencionó al respecto Shakira en sus perfiles oficiales en redes sociales.

Cabe destacar que esta es la segunda vez que un video de Lía es compartido por la cuenta oficial de Shakira. En febrero del 2020, la misma se sumó al #champetachallenge, de gran repercusión a nivel internacional.

Lía Love integra la nueva camada de artistas de la escena local, con varias obras teatrales con énfasis en los musicales.