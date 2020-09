Cristian ‘El Rasta’ Giménez asevera que no es el responsable de la circulación del audio de la conversación con Rossana, la exmodelo con quien mantiene una batalla judicial de filiación. Espera que los ministros de la Corte del luz verde para la realización del ADN.

En conversación con HOY, el excompetidor de Baila Conmigo Paraguay, dice no saber quién filtró el audio, ya que el registro estaba en su celular, el cual fue robado hace un tiempo.

“Tengo la denuncia hecha del robo. Ahí tenia todo, más audios, fotos videos, mensajes de texto, todo concerniente al caso. No me sorprende que haya saltado a la luz, me sorprende que ahora recién saltó”, comenta.

Indica que no le afecta el hecho, pues se considera frontal y sincero y afirma que no fue la excepción en este caso.

“Yo no tengo nada que esconder ni negar, siempre hablo con la verdad por más que la gente me trate de todo, no vivo de la apariencia ni del que dirán, es innegable lo del audio”.

Cuenta que la causa se encuentra en la Corte de Justicia para revisión de los ministros Antonio Fretes, César Diésel y Gladys Bareiro de Módica. “De ellos depende que salga lo antes posible de ahí el caso para ingresar a periodo de prueba y realizar el ADN”.