​En su cuenta en la red social del pajarito azul, Pitu compartió un video donde se observa a un oriental comiendo un animal, vinculándolo con el origen del coronavirus y su posterior propagación.

Muchos internautas no perdonaron al comunicador y lo escracharon. Uno de los que no se guardó su comentario fue su colega y exdupla de años en la televisión, José Ayala.

“No pues estigmaticemos Pitu querido lo que comen o no, la gran Trump que dice el “virus chino”…y si el virus venía de Paraguay por comer carne de yakare? Es igual de salvaje que un murciélago”, escribió José.

Willis salió al paso y no tomó bien lo mencionado por su excompañero “Bueno José, borré el video que tanto te ofendió! Abrazos!”.

En otro tweet prosiguió “no José, no estigmatizo solo digo que comen raro para mi como de seguro nosotros comeremos raro para ellos! Me sorprendió el video cuando lo vi y lo quise compartir sin ánimos de ofensa para nadie! Tengo muchos amigos asiáticos y son excelentes personas y muy educadas!”.

Ayala, sorprendido, volvió a responder: “Eana Pitu,no es que me ofende,somos comunicadores y no es momento para poner sospechas o conjeturas tenemos una responsabilidad enorme para informar y no DESINFORMAR… abrazo”.

Todo esto, más las críticas de internautas contribuyó a que Pitu sea tendencia en Twitter.

Cabe resaltar que el público aún no olvida el bochorno internacional protagonizado por Pitu en el Mundial de Rusia 2018, donde banalizó el guaraní y a la mujer, hecho que le costó su desvinculación de Telefuturo y Grupo Vierci, donde se desempeñaba como presentador.