El estreno de “Bronco, la serie” puso a sus fanáticos prendidos a la pantalla durante el primer capítulo emitido por el canal de televisión TNT. Uno de los que no se perderá ni un solo episodio es el presentador de noticias, Carlos Martini, quien a través de su red social confesó acompañar sus noches con sus libros y las canciones de la agrupación mexicana.

“Y si te vuelves a enamorar, que no quede huella, que no quede huella”, inició cantando a capella Carlos Martini en un video que compartió en su perfil de Twitter. Seguidamente, el periodista confesó que Bronco es uno de sus grandes ídolos.

Fiel a su estilo, Martini recordó fecha exacta de la presentación del grupo musical en nuestro país. “1994, Defensores del Chaco lleno. No me fui, hasta hoy me arrepiento pero después de la medianoche allí está Bronco conmigo y mis libros. Aunque Bronco diga “libros tontos”. Les recomiendo Bronco”, finalizó.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Carlos Martini deja de lado su perfil intelectual y revela un dato curioso sobre sí mismo. Al parecer, se volvió costumbre para el presentador de noticias compartir con sus seguidores sus gustos personales.

“Bronco, la serie” está basado en el libro “Cicatrices de un Corazón Bronco”, del líder de la banda, Guadalupe Esparza, en el que relatan la historia de triunfos y fracasos del grupo musical de México.

La serie fue estrenada el martes 24 de septiembre por el canal TNT. Cada capítulo será estrenado los días martes a las 21:30, mientras que las repeticiones se emitirán los sábados a las 17:00.