Llave compartió una serie de fotografías junto a su padre y escribió un mensaje tras un comentario desafortunado sobre él.

“¿No te da vergüenza que tu papá esté en el Cantando pidiendo votos y cantando la quiniela, no te molesta eso?”, preguntaron a la joven y ella se descargó.

“Quiero contarles lo orgullosa que estoy de ese señor… viene de una familia humilde del interior. Cuando llegó a la ciudad no tenía casa, llegó a una parada de taxi y caminaba 40 cuadras ida y vuelta para ir a su trabajo y volver a la parada porque no tenía dinero para pagar colectivo”, arranca su texto.

Dijo que González la crió solo y sin dejarla sola nunca. “Trabajaba 24 horas para darme siempre lo mejor, llegaba de su trabajo a la casa al amanecer, de su trabajo ya no dormía para llevarme a la escuela”.

Sostuvo que vivían en Fernando de la Mora y su escuela en Barrio Obrero. Cruzaban la ciudad a las 5 AM y nunca la envió con chofer o colectivo, siempre fue él quien la llevaba a clases.

“Él me compró mi primera toallita higiénica (y cada mes me compraba sin que le pida, sabía cuál usaba hasta hace poco), estuvo conmigo en mi primera decepción amorosa y cuando sentía que el mundo se venía abajo, se acostaba a dormir conmigo cada noche hasta que todo pasara”.

Relató que no estuvo ausente en ninguna etapa de su vida: “Me vio crecer y lloró durante el proceso a medida que iba abriendo las alas… es mucho más padre que cualquier otro, con títulos colgados pero con el rol ausente”.

“Ese señor que ahora está el Cantando pidiendo votos y cantando la quiniela dos veces por día, es locutor por las tardes, animador de fiestas y maestro de ceremonias por las noches, es mi papá y no, no me da vergüenza su trabajo. Sáquense el sombrero y apláudanle que es el mejor papá del mundo”, finalizó.

Su tweet logró gran cantidad de compartidos y opiniones a favor.