Han pasado cuatro años desde “Joanne”, su anterior disco, tiempo en el que Gaga aprovechó para meterse en el mundo del cine con “Ha nacido una estrella” (2019), filme que la llevó a ganar el Óscar a la mejor canción original con “Shallow” y a hacerse con el Globo de Oro en la misma categoría.

Durante este tiempo, los fans de Gaga (los “Little monsters” como les llama ella) estaban ansiosos por poder escuchar nuevos estribillos de la cantante estadounidense, y ahora ella les transporta a un universo de electropop multicolor.

Con los adelantos de “Stupid Love”; “Rain on me” (canción que marcó el debut más grande de Spotify posicionándose el número uno de las listas mundiales), con Ariana Grande, y “Sour Candy”, junto a Blackpink, los seguidores ya intuyeron que este disco estaría cargado de canciones bailables.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la artista ha pedido a sus fans que escuchen el disco desde el principio hasta el final, “no hay necesidad de barajar, es mi verdadera historia”, expone.

Please listen from the beginning to the end, no need to shuffle, it’s my true story. https://t.co/GjJUC3PRWz

— Lady Gaga (@ladygaga) May 29, 2020