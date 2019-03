El polémico comunicador fue entrevistado por Carmiña Masi en el programa ID Famosos de NPY. En la emisión se abordó sobre la vida de ‘Sebas’, sus inicios en los medios y los frecuentes enfrentamientos que mantiene con los aristas populares, principalmente los del ámbito de la cumbia.

Por supuesto no faltó la más masiva y mediática de las polémicas que involucraron a Rodríguez, la entrevista que realizó a la banda nacional The Fenders.

Así también, el espacio brindó momentos emotivos como las dedicatorias a Sebas de parte de su familia, amigos y compañeros del programa del que forma parte ‘Al estilo Pelusa’.

Pero sin dudas, uno de los momentos más llamativos ocurre en el minuto 54, cuando Carmiña presentó una “pregunta morbosa”.

“¿Quién es la persona que peor te cae en la televisión paraguaya? Siempre hay alguien que no le soportás, que no te gusta…”, refirió Masi.

El mediático dudó un poco, resaltando “No quiero que nadie se enoje y después me rete”, sin embargo respondió: “No me gusta Amparo, me parece muy… es demasiado burra”.

Sebas disparó fuerte contra una de las supuestas “mimadas” del Grupo Vierci, quien a pesar de ser rechazada por el público es “intocable” para los directivos.