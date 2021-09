La canción trata sobre superar miedos, barreras y limitaciones personales. “Para la letra me inspiré directamente en mi lucha contra mi propia timidez. Era verdaderamente muy tímida. No podía hablar, no me salían las palabras al estar frente a extraños, sentía ansiedad frente a cualquier evento social. Por eso la canto desde la perspectiva de la Tefy actual, como si estuviera cantándole a mi yo de niña, como si pudiera mandar una carta al pasado y decirle a mi yo-niña que todo va a estar bien. Es una canción muy personal”, comentó emocionada, la artista.

El videoclip: metáfora de la canción.

El videoclip cuenta la historia de una niña que encuentra un espejo a través del cual puede ver un mundo mágico, donde vive un hada que tiene que aprender a volar con ayuda de sus amigos. Al respecto Tefy comenta: “Fue una experiencia increíble, porque pude grabar con mis mejores amigos y ¡fue súper divertido! A pesar de que ese día hizo mucho frío (y lo sentimos, casi nos congelamos todos) fue genial. También participó mi hermanita menor, actuando de la niña. La historia fue idea mía, inspirada directamente en crear una metáfora sobre la canción.

El tema musical “Vuelo” fue escrito por Tefy, Federico Montero y Mauro Cambarieri y se grabó en México en diciembre del 2020, junto al productor Federico Montero y el ingeniero de sonido Enrique López Lezama.

Los sitios donde se podrá escuchar el tema a partir del 26/08 son: Spotify,

Deezer y Apple Music. El videoclip está disponible en Youtube desde el 02/09

Detrás de la Artista

A pesar de que la timidez siempre la acompañó desde chica, también desde pequeña, Tefy siempre supo que quería hacer algo artístico.

Comenzó pintando, dibujando, escribiendo cuentos cortos y por último se animó a cantar. Aunque esto último lo hacía cuando estaba sola, sin que nadie la viera. Con el paso del tiempo se fue animando cada vez a más; aprendió a ejecutar el piano, el ukelele, hasta que se encontró con su pasión más grande: el canto.

Durante los años de escuela y colegio, cuenta Tefy que nunca descuidó sus estudios, debido a que es bastante perfeccionista. “Mi meta más grandevera llegar a ser abanderada, hasta que lo logré, por esto tuve que dejar mis estudios artísticos por casi un año. Por esta razón estoy feliz de tener la oportunidad de dedicarme ahora que terminé el colegio, 100% a mi arte”.

Actualmente Tefy Musmeci es una artista integral ya que participa activamente de todos los procesos creativos que se generan alrededor de la música. Es decir no solo escribe las letras de sus canciones, compone, las interpreta, sino que diseña también las portadas que acompañan a los sencillos; las prendas de sus vestuarios, maquillaje, etc. “Me encanta involucrarme en la creación de cada parte de los procesos porque se siente como si los hubiera fabricado a mano desde cero”, afirma Tefy.

Sobre su familia destaca que son sus fans nro. 1 y que la apoyan y siguen en todo lo que hace por lo que no puede sino estar más que agradecida con ellos, especialmente con su mamá.

Principal motivación

Consultada sobre su principal inspiración Tefy confiesa: “Inspirar a personas como yo, a personas que se sienten perdidas dentro de sí mismas y de sus limitaciones, a personas a las que se les forma un nudo en la garganta solo de pensar de tener que hablar en público, a los introvertidos. Me encantaría ser un modelo a seguir para ellos, una persona a la cual miren y digan “mirá, si ella pudo, yo también puedo”.

Nunca dejé de ser introvertida, nunca dejé de ser tímida, lo que sí dejé de hacer es dejar de permitir que eso se interpusiese en mi camino”.