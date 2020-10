Sofia Coppola y Bill Murray regresan en "On The Rocks" emulando a Woody Allen

Los Ángeles (EEUU). La cineasta Sofía Coppola y el actor Bill Murray vuelven a formar el tándem creativo de "Lost in Translation" en la comedia "On The Rocks", una cinta sobre el reencuentro de un padre y una hija en medio de una ruptura amorosa que recuerda a los enredos neoyorquinos de Woody Allen.



Fuente: EFE