La Berlinale dio el Oro a provocador cine rumano sobre un video sexual

Berlín. La película rumana "Bad Luck Banging or Loony Porn", de Radu Jude, un provocador filme sobre un video sexual de una maestra que se vuelve viral, obtuvo el Oso de Oro de la Berlinale, mientras que el Gran Premio del Jurado fue para la sutil película japonesa "Wheel of Fortune and Fantasy".



Fuente: EFE