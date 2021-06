Tarantino profundiza en el Hollywood del fin de los 60 en su primera novela

Madrid. Quentin Tarantino ha debutado como novelista con "Once Upon a Time in Hollywood", una nueva visión de su última película ambientada en los años dorados de la meca del cine a finales de la década de los 60 y que sale hoy a la venta de forma simultánea en dieciséis países.