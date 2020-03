Tras celebrar los 15 años de su hija, Sofía, la mediática preparó maletas y junto a su primogénita voló hasta México, donde disfruta de unas vacaciones.

Bajo el sol mexicano, en las playas de Cancún, Ruth lució su esbelta figura, la cual mantiene aún cuando ya está desvinculada de las pasarelas.

La extop publicó en su perfil en Instagram una serie de fotos en bikini, en el mar con un atento mensaje a sus detractores.

“Yo no fracasé, yo sólo me divorcié, donde no me respeten y valoren como yo, pues ahí no pertenezco y no me vengan que a decir que ya soy mamá y no puedo posar y mostrar cuero que aún arriesgando a quedarme sola no me importó el que dirán. Aquí estoy, entera, madura y de pie”, dice una parte del mensaje de la exparticipante del reality show Baila Conmigo Paraguay.

Alcaraz también también se dirigió a sus congéneres, basándose en su experiencia. “Mujer no merecés menos de lo que das, que te chupe un huevo lo que dirá tu familia, tus amigos y la gente. Si te faltan el respeto tomá fuerza y vamos, valentía, aunque te quedes sola te prometo que esa paz no tiene precio”.

Como era de esperarse, Ruth recibió todo tipo de halagos y aliento.