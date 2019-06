La presentación de Rotting Christ fue reprogramada para este lunes 3 de junio. Así lo anunciaron los organizadores del Unholy in the Sky Festival II, que tiene como cabeza de cartel a la legendaria banda griega de metal extremo.

El espectáculo se desarrollará bajo las mismas pautas previstas originalmente, en Absoluto Rock (Herrera c/ Yegros), desde las 19:00.

“Debido a un accidente de tránsito en Curitiba, la banda perdió su vuelo a Asunción, por lo que se pospone el concierto para el día de mañana (por hoy)”, reza parte del comunicado difundido en redes sociales por los organizadores del festival, To Mega Therion Prods, Absoluto Rock & Talent Nation.

Rotting Christ inició el pasado jueves su gira “The Heretics Latin America Tour 2019” en el país vecino, con shows en San Pablo, Río de Janeiro y Joinville. Esta será la primera presentación en Paraguay de la banda griega liderada por Sakis Tolis, en voz y guitarra, y su hermano, Themis Tolis en batería, únicos miembros originales de la agrupación fundada en Atenas en 1985.

El repertorio de esta gira incluye un puñado de canciones del decimotercer álbum de Rotting Christ, “The Heretics”, lanzado a principios de este año, además de temas clásicos de la agrupación, como “Kata ton Demona Eautou” y “Non serviam”.

Completan el cartel del Unholy in the Sky Festival II las bandas nacionales Umbrarum Regni, Dismal y To Arkham. Las entradas generales continúan en venta en Red UTS a un costo de G.170.000.

