Bronco lleva más de tres décadas sobre los escenarios pero todos los éxitos que lograron como banda se fueron quedando atrás luego de la pelea que separó a los músicos, Lupe Esparza y Ramiro Delgado.

“Este conflicto todavía no se arregla”, expresó el músico sobre su situación con el vocalista de la banda. Además, agradeció a sus seguidores por el apoyo que le hicieron llegar mediante las redes sociales.

“Por el momento no ha habido avance. Solamente nos han visitado dos veces los abogados de mi compadre Lupe Esparza, pero se ve como que no tienen interés. Estoy en la mejor disposición de arreglar esta situación”, declaró el músico.

La primera acusación de Ramiro, meses atrás, tuvo énfasis en la poca empatía de sus compañeros, en especial de Esparza. Comentó que el inicio de este enfrentamiento se debió a que primeramente él (Ramiro) se encontraba con problemas de salud y se tomó un tiempo de recuperación, pero cuando ya estaba listo para subir de vuelta a los escenarios, no le tuvieron en cuenta para participar con la banda.

Cuando decidió romper el silencio, el ex integrante de la agrupación musical dijo: “Su actitud por el problema de alta traición y la verdad me he quedado desconcertado. La gota que derramó el vaso fue la última fecha que tuvimos el primero de marzo, ahí me sentí maltratado, tanto por él como por sus hijos, decepcionado, todo por el problema de mi salud. Inclusive me dijo el jueves pasado que pasara por mi parte del dinero y se acabó”.

Por otro lado, Delgado reveló tener dudas sobre las cuestiones financieras, por ello comentó que la banda recibía más de un millón de pesos por concierto, y a él le pagaban “como si fuera una persona más y yo soy el fundador del grupo”, dijo. Al hacer frente a las supuestas injusticias, Ramiro recurrió a los responsables y la respuesta de estos fue, “si no te parece aquí le paramos”.