La muestra es presentada por el Dr. Gustavo Berni, primer médico paraguayo en recibir la vacuna contra el COVID-19 en Liverpool, Reino Unido, donde reside desde hace 23 años.

Desde diciembre del 2020 viene colaborado con el programa de vacunación del Covid-19 en Liverpool, así como en la organización de servicios en respuesta a la pandemia.

“Pretende ser un registro histórico de la lucha de la humanidad contra el virus en manos de la ciencia y simboliza también la luz de esperanza que la vacuna ofrece, de que los seres humanos unidos finalmente venceremos”, mencionó el profesional de blanco sobre la exposición.

Graduado en la Facultad de Medicina – UNA en Asunción, Paraguay. Es Máster en Salud Pública, otorgado por la London School of Hygiene and Tropical Medicine, y es miembro de la Royal College of General Practitioners del Reino Unido. Actualmente, se dedica a la docencia médica y a la atención de pacientes en la especialidad de Medicina Familiar en Liverpool, Inglaterra.

Además de la fotografía, el Dr. Gustavo Berni es reconocido en otros campos del arte como el teatro, la televisión y la música.