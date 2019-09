Los rumores de una relación sentimental entre Castro y Andrade, se desataron desde que la presentadora de Tv confesó haberse casado simbólicamente en Alemania con una famosa actriz mexicana, que tiene dos hijos y es muy querida, durante la época de Big Brother, el programa que conducían a dúo.

“Es una broma como las que hace siempre Yolanda, es una broma, es lo que hacía cuando estaba en un momento en el que no estaba en sus cinco sentidos (al referirse a su época de alcoholismo). Ya le pedí por favor que me deje en paz, estoy cansada y no es un buen momento”, manifestó durante una entrevista para un programa radial mexicano.

“Con la pena, no me casé, nunca me casé. De broma me he casado varias veces, pero de verdad, no. Más que broma es una falta de respeto después de tantos años. Las cosas se pasaron de contexto, ya no es gracioso”, continuó.

Además, comentó que se comunicó con su excompañera, refiriendo “a quien quise mucho, pero ya no quiero”, para decirle que no siga. “Ya le dije que ya no, porque ya se pasó de graciosa y de simpática, ya se pasó a ser agresiva”, aseveró.

La actriz reveló que ella había apoyado a Andrade cuando esta tocó fondo con el alcoholismo. “Dejo de reírme de una estupidez, es como fastidioso, ¿sabes? Mi mamá está en cama, está viendo la televisión y es bastante desagradable escucharla decir todo lo que dice. Es como si de repente te sacaran los trapitos de hace 20 o 40 años de tu vida, yo no estoy vendiendo mi vida ni me interesa venderla”, añadió.

Cabe mencionar que la cantante recurrió a su cuenta de Instagram para desmentir la publicación de un medio de prensa digital, donde de portada estaba una foto en las que se veía a ambas tomando el sol en bikini.

“Esta también es mentira fue después de Big Brother. No tenían hospedaje esta noche y Monserrat y Yolanda estuvieron en casa y yo llegaba de hacer ejercicio”, aseguró sobre la nota.

Lejos de acabar con el tema, Yolanda calificó a Castro como “mentirosa” y prosiguió burlándose mediante su cuenta de Instagram. Las capturas de pantallas que compartió fueron de titulares de medios que se hicieron eco del supuesto casamiento entre las mujeres.

“No podrás olvidar que te ...”, escribió Yolanda en una serie de historias de la red social, en donde también expuso con humor el enojo de Castro a través de memes e incluso una canción de su hijo.