La tragedia del fallecimiento de su bebé, Indila Carolina Sky, de tan solo nueve meses debido a una bacteria en la sangre, fue el detonante para que Galanti dé un giro a la vida que llevaba.

Claudia Galanti en ese entonces estaba separada recientemente de Arnaud Mimran, multimillonario francés y padre de sus tres hijos. Arnauld, terminó en la cárcel por cargos de fraude contra el estado de Francia.

Galanti reveló que en los momentos tristes por los que atravesó se sintió abandonada por todos sus allegados, “El amor me ha abandonado demasiado tiempo. El amor entendido como amistad, fraternidad, el sentimiento de las personas que ayer me lamieron solo porque sabían que podían aprovechar mi persona y lo que yo podía ofrecer, dar, dar. Yo era un cajero automático para muchos, muchos de los que me rodeaban. Lo sabía dentro de mí, pero quería no ver “.

“Luego, después de la muerte de Indila y el arresto de Arnaud, todos desaparecieron”, recordó Claudia Galanti. También expresó que nadie le llamó a preguntar cómo estaba, si necesitaba algo. Sin embargo, hoy en día aquellos ausentes en sus tiempos de profundo dolor la llaman a pedir ayuda, a quienes confesó, ‘‘¡Los envío a ese país!’’

El dolor que le acompañó durante mucho tiempo le hizo tomar la decisión de reconstruir toda su existencia, “Me di cuenta de que había vivido una vida irreal. ¿Recuerdas cuando me mostré en aviones sociales, helicópteros privados, barcos, dinero, viajes? Todo fue falso. Lo sabía, pero estaba bailando y disfruté bailando en esa vida’’

Claudia, trabaja como asistente de chef en un restaurante francés y dedica su nueva vida exclusivamente a Liam y Tal, sus ganas de salir adelante se deben, al amor por sus hijos y su pasión a la cocina.