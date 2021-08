Una serie de movidas y adhesiones de comunicadores se vienen dando en la 1080 AM Monumental, debido al bajo rating de sus programas. Esto por el desempeño de sus principales figuras y la línea “amiga” a sectores cercanos al gobierno.

La radio AM del Grupo Vierci no atraviesa por su mejor momento en lo que respecta a la preferencia del público. El raje de Carlos Báez a principios de año, la hostilidad del presentador Santiago González en sus entrevistas y una agenda más favorable hacia el gobierno, dieron lugar al descenso del rating.

Esto llevó a sus cabezas a rebuscarse para tratar de impedir que “el barco” se hunda del todo. Tras Héctor Riveros, Fito Cabral, Francisco López y Gabriela Sosa, ahora se suma la reincorporación del Roberto Coronel, quien ya formaba parte de la familia Vierci años atrás.

El mismo había abandonado “la nave” para sumarse al Multimedios ABC, del Grupo Zuccolillo, donde su “férrea” convicción conservadora y a favor de la moral lo hicieron protagonista de fuertes debates con el periodista Enrique Vargas Peña, de una postura más radical.

Teniendo en cuenta estas constantes peleas, los jefes decidieron traer de vuelta a su “hijo pródigo”.

“Nuestro amigo @rhcoronel vuelve a @AM_1080 para tratar de subirles un poco el rating en nuestro horario”, escribió Vargas Peña en Twitter, despidiendo a su ahora excompañero de “La Primera Mañana”.

Coronel entonces regresa a la 1080 AM intentando rescatar las mañanas del agujero abierto por otras radios con periodistas con posturas mayormente disruptivas en los distintos temas y más respetuosos con los entrevistados.

“No hay vacantes, lo que hay es desesperación. Ya son como ocho meses que ni Luis (Bareiro), ni Santiago, ni Arturo (Rubin) pueden levantar el rating a la mañana”, expresa una fuente desde el holding de Villamorra al que pertenece la radioemisora.

Esta persona asevera que las cabezas conocen la fórmula para hacer subir a “la cima” a la radio, sin embargo siempre puede más el “chonguismo” y la vuelta de ‘Beto’, no hará ninguna diferencia.

“Fito, Estela (Ruíz Díaz) y Luis no terminan de prender la mañana; Santiago es muy prepotente y los otros dos (Enrique Dávalos y Gabriela Sosa) no debaten con él, son sus repetidoras; y al mediodía en deportes ni a los talones (llegan) a la competencia. La nueva generación en la afición deportiva no le sigue a Arturo”, acota.

Así también, otros factores que restan son la renuncia de Fátima Garay y el rechazo a la figura de Héctor Riveros, quien llegó a la radio a inicios del 2020 “amadrinado” por Mina Feliciángeli tras su salida de la 1000 AM. El público y gran parte de sus colegas no olvidan el escándalo que protagonizó en una cena del Club Olimpia junto a una mujer, bajo los efectos del alcohol.

CAMBIOS EN RADIOS

Tras la salida de Coronel de ABC, su colega Javier Panza ocupará su lugar. Por otro lado, el periodista y presentador Carlos Báez deja el Grupo Venus Comunicaciones, de Ángel Aguilera, donde conducía programas en la radio La Unión AM R800.

Báez se suma a la radio 780 AM Primero de Marzo, para presidir la jefatura del medio integrante de la Megacadena de Comunicación, propiedad de Norman Harrison. El comunicador también estará al frente de programas televisivos en el canal de cable Mega Tv.