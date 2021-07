“¿En dónde estarás? ¿me recordarás? me arrojaste, me borraste, de vos ya no se mas”, reza la primera estrofa de la del tema que Rodríguez promociona desde este miércoles 21 de julio.

La canción, del género pop, habla acerca de la finalización de un relación que terminó abruptamente y ahora los afectados encaran el proceso de superar al otro.

En el video se ve a Rodríguez cantando y moviéndose con paisajes naturales como contexto.

En conversación con HOY, el comunicador comenta que la canción es obra de su autoría con producción de Orzusa. Para la letra se inspiró en una antigua relación amorosa.

“Tu tiempo se acabó” es el segundo sencillo de Sebas, tras el lanzamiento de ‘Canciones de los dos’, en febrero de este año.

El panelista del programa televisivo ‘Teleshow’, asevera que cuenta con otras 6 canciones, por lo que se encuentra evaluando la producción de un EP.