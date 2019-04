El Centro Paraguayo de Educación Per­manente Ko’ê Pyahu (CKP), del Ministe­rio de Educación y Ciencias (MEC), muestra su peor ver­sión desde su inauguración en el 2002. Ante la falta de interés de las autoridades de turno, el lugar que antes albergaba eventos educati­vos importantes se convirtió en un espacio inhabitable y que cada día se cae a peda­zos por la falta de manteni­miento, que no recibe desde el año pasado.

El enorme edificio está lleno de muebles rotos, materia­les didácticos humedecidos por la filtración de las lluvias, sanitarios sin agua potable y paredes rotas, esa es la rea­lidad del inmueble de la car­tera educativa ubicada en el km 4,5 de Asunción, dentro del predio de la Secretaría Nacional de Deportes (SND).



La construcción y equi­pamiento del edificio demandaron una altísima inversión, siendo respon­sabilidad del MEC admi­nistrar las instalaciones de esta infraestructura que se erigió mediante la Coopera­ción Española.

El edificio, construido en casi 2 hectáreas que per­tenecen al MEC, anterior­mente generaba recursos mediante el alquiler de salones para eventos, aulas para dictar clases y también utilizada por la cartera de Educación para la prepara­ción del programa de alfa­betización no formal. Este programa dejó de funcionar, hace 8 meses no hay activi­dades didácticas en el lugar; sin embargo, se encuentran 150 funcionarios de la enti­dad manejada por Eduardo Petta sin desempeñar una función en específica.

Yenny Rosalyn Torales Sego­via, directora administrativa de la Dirección General de Educación Permanente (Pro­depa), de la cual depende el Centro Paraguayo de Educa­ción Permanente Ko’ê Pyahu, manifestó que no recuerda el presupuesto del MEC para los trabajos de mantenimiento. Además, agregó que normal­mente tienen agua potable, aunque no fue lo que consta­tamos cuando recorrimos el lugar. Sin embargo, ante las evidencias no pudo negar el penoso estado del edificio.

“Nosotros informamos las condiciones en las que se reci­bió, normalmente tenemos agua. No tengo en mente el monto que recibimos, pero en la semana podemos dar a conocer”, expresó Tora­les. La alta funcionaria del MEC, quien administra los recursos de esta dirección, percibe un jugoso salario que casi alcanza los G. 20 millo­nes por mes.

Un equipo periodístico de La Nación visitó el Centro Ko’ê Pyahu, donde se con­firmó la pésima condición en la que se encuentra. Los funcionarios mostraron su disconformidad con la admi­nistradora Torales, pero prefirieron mantener confi­dencialidad por miedo a las represalias. Señalaron que debido a las carencias, hasta deben ir a utilizar los sanita­rios de vecinos. Confirma­ron que desde hace 8 meses se encuentran en estas con­diciones y que los represen­tantes de turno no le dan su debida importancia.