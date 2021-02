Por Gonzalo Cáceres - Periodista (@gonzatepes)

Manlove es de esos personajes que genera pasiones en quien lo descubra, a tal nivel de protagonizar “Diagonal de Sangre” de Juan Bautista Rivarola Matto, quizá la más brillante de las novelas históricas paraguayas.

Un espeso manto de teorías envuelve la figura de este oficial sudista que -a juzgar por las fuentes que sobrevivieron- intentó a como dé lugar recuperar la honra que le fue arrebatada en los campos de batalla.

Quizá por dinero, o posiblemente solo por la sed de aventuras, hasta puede que planeó hacerse rico a costa de pillaje; pero, sin duda, el intrépido Mayor Manlove abrazó la causa paraguaya tanto como para burlar a los tiradores del frente, hacerse atrapar por una patrulla paraguaya y aceptar una muerte segura, en el afán de comparecer ante el mismísimo Mariscal Francisco Solano López.

Esta es su historia…

EL CONFEDERADO

Los testimonios sobre la vida y andanzas de James Manlove, así como su estadía en Sudamérica, son turbios y tan escasos que no pasaría de leyenda urbana de no ser por las memorias de Charles A. Washburn (representante de los Estados Unidos en Paraguay, 1861-1868) con quien coincidió en 1865 en Río de Janeiro y se lo volvió a cruzar en Buenos Aires y Asunción.

Dice la historia, o la leyenda, que Manlove habría nacido en Maryland a principios de 1830, aunque otras versiones indican que en mayo de 1833 en el Condado de Schuyler, Illinois. Según Washburn, Manlove se formó en las más prestigiosas academias militares y -estima- provenía de una adinerada familia sureña, muy probablemente dueña de plantaciones y esclavos.

Manlove hablaba con orgullo de su servicio en el Ejército de la Confederación en la Guerra de Secesión (1861-1865), una larga y sangrienta contienda que comenzó cuando los Estados del Sur declararon su independencia y marcharon contra el Norte en pro de sostener el sistema esclavista (el fuerte de la economía del Sur estaba en los campos y la mano de obra esclava).

OSCURO PASADO

El presunto mentor de Manlove, el general Nathan Bedford Forrest, hizo historia como un destacado estratega y por ser miembro fundador del tristemente célebre Ku Klux Klan, una organización supremacista blanca que aterrorizó a la población afroamericana del Sur de los Estados Unidos en las décadas siguientes al conflicto.

Como funcionario del Gobierno de la Unión, Washburn analiza detenidamente este aspecto de la historia personal de Manlove ya que -si en verdad sirvió a Bedford Forrest, es altamente probable que se vea involucrado en la masacre de Fort Pillow, un controversial episodio donde las fuerzas al mando de Forrest pasaron por las armas (inclusive se menciona que fueron quemados vivos) a los soldados afroamericanos de la Unión que se habían rendido. Este incidente fue lo suficientemente cuestionable como para manchar la carrera militar de Forrest, que terminó la guerra con rango de teniente general.

El ministro estadounidense describió a Manlove como “un fortachón de un metro noventa, lleno de cicatrices de batalla, con todas las características de un veterano”. La documentación existente en el Washburn-Norlands Library habla de un soldado profesional “supremamente confiado en sí mismo y leal a la causa sureña, incluso en la derrota”.

Washburn menciona en sus notas que Manlove negaba lo de Fort Pillow. Su papel en el caso y su relación con Forrest quedó en la nebulosa, aunque Washburn avaló su participación en la Guerra Civil.

INTENCIONES

Manlove se presentó en un principio ante Washburn como turista. Anduvo de paso por Uruguay y Brasil (donde tuvo su primer encuentro con Washburn) y se mostraba ansioso por continuar “descubriendo la región”. En Montevideo corrió el rumor de que Manlove le habría ofrecido al ministro chileno un “plan” para aumentar el potencial bélico de la flota de su país, sin más repercusión.

EL PROYECTO CORSARIO

Al parecer, las ideas de Manlove y sus socios no quedaron en Sudamérica. A medida que crecía el drama entre Paraguay y las fuerzas combinadas de Argentina, Brasil y Uruguay, los sudistas buscaron contactar con el Gobierno de López.

El secretario de la legación paraguaya en París, Gregorio Benites (1834-1910), registró que el 7 de mayo de 1866 el encargado de negocios Cándido Bareiro (1833-1880) recibió la visita de una comitiva de militares estadounidenses, todos del derrotado bando de la Confederación, quienes le comentaron acerca de un “plan” (sí, ese mismo) para ofrecer al Mariscal López, que por entonces hacía correr ríos de tinta a propios y extraños en los principales periódicos de Europa en defensa de la causa nacional.

A ciencia cierta, por aquellos años un importante número de veteranos sudistas se habían refugiado en Europa, con material bélico sobrante de la contienda estadounidense a su disposición.

Sobre el encuentro, Benítes reportó: “Se comprometían por un contrato que firmasen con el representante oficial del Paraguay, a organizar por cuenta de ellos una flotilla de seis vapores de los más ligeros y fuertemente armados, que les habían servido en la larga Guerra de Secesión (...)”.

Benítes explica que los hombres afirmaron que esta flota “sería dotada de la tripulación y armamentos necesarios para hacer, con seguro éxito, la guerra marítima (...)” y sin tantear “un centavo, un solo hombre, ni nada”.

Los sudistas solicitaron, para el efecto, que el Gobierno paraguayo expida la patente de corso y les facilite la bandera y las documentaciones correspondientes “que acrediten oficialmente el carácter de la expedición naval proyectada”.

Básicamente, un corsario era un pirata al servicio de una nación (práctica muy utilizada por los británicos para combatir el expansionismo español en altamar), con la diferencia de que las acciones de los piratas carecían de legalidad y las del corsario estaban avaladas por el contratante. Por eso no es de extrañar que los sudistas no hayan pedido dinero, ya que sus incursiones podrían proporcionales grandes ganancias del asalto, saqueo y secuestro de poblaciones enteras.

Si bien Benítes no individualiza la identidad de los hombres, las memorias de Washburn hacen alusión a este encuentro en París y su intercambio de opiniones con Manlove en Río de Janeiro. “Dijo (Manlove) que tenía acuerdos con varios dueños de buques forzadores de bloqueos y tenía cartas de algunos de ellos (...) aunque por razones de prudencia no contenían nada del negocio en cuestión. Su plan era pasar al Paraguay para obtener patente de corso del presidente López (...) para retornar a Estados Unidos y utilizar varios forzadores de bloqueo ociosos para cazar transportes y buques mercantes brasileños”.

SIN RESPUESTA EN PARÍS

Los corsarios norteamericanos merodearon la legación paraguaya por unos “10 o 12 días”, sin encontrar una respuesta favorable de parte del ministro Bareiro, que no se animó (algunas versiones indican que Bareiro habría hecho la vista gorda a propósito, pero esa es otra historia) a expedir las patentes sin antes consultar al Mariscal López, si bien el Paraguay no firmó la Declaración de París (1856) y, a todas las de la ley, podía contratar corsarios.

LA CUESTIÓN

Se corrió la voz y el asunto de los corsarios ya no era un secreto de Benítes y Bareiro. El diario argentino ‘La Tribuna’ (del 10 de mayo de 1867) se hizo eco: “Nuestro poder de guerra fluvial, materialmente considerado, es nulo, y si por acaso cayera un corsario paraguayo en nuestras aguas, impunemente ofendería nuestros pueblos y costas”.

Washburn sabía que el plan de Manlove solo le traería problemas y podía comprometer al Gobierno estadounidense ante Francia, España y Gran Bretaña, si López aceptaba esta propuesta. Entonces, el ministro hizo lo que un político haría en tal situación: trató de disuadir a Manlove, que a esas alturas ya se encontraba en Buenos Aires.

LLEGADA AL PARAGUAY

Sin embargo, en agosto de 1866, y tras meses sin saber de Washburn, el buen Mayor Manlove, habiéndose congraciado previamente con Bartolomé Mitre y los oficiales argentinos en Tuyutí, marchó una mañana solo a cazar patos. Se escondió en los pastizales al norte del campamento de la Triple Alianza y se escabulló a través de la línea, siendo capturado por una patrulla del Ejército paraguayo.

El estadounidense fue encarcelado en Paso Pucú. Trató de explicarse y pidió hablar con el Mariscal. Los soldados examinaron sus pertenencias y, “como no había nada en ellos que mostrara estar apoyado por una parte responsable, López, como era habitual, llegó a la conclusión de que era un espía o asesino, y su primer impulso fue fusilarlo” (un periódico de Buenos Aires hizo correr la voz de que era un “experto tirador al servicio de los argentinos, con la misión de matar oficiales paraguayos”).







Pero, y para fortuna de Manlove, Solano López desistió y, en cambio, lo puso bajo custodia del temido coronel de Estado Mayor Luis Caminos, a quien Washburn consideraba un “inquisidor”.

Manlove insistió e insistió en la veracidad de su propuesta (sus reiteradas notas a López y al ministro de Guerra sobreviven hasta hoy día en el Archivo Nacional de Asunción). Bajo custodia del Ejército paraguayo, continuó negando los cargos de espionaje en su contra.

REENCUENTRO CON WASHBURN

La situación de Manlove mejoró en algo con su salida de los calabozos de Paso Pucú y traslado a Asunción, pero su proyecto de corsarios llevaba meses varado.

El sudista se reunió con Washburn en la capital paraguaya y, si bien era técnicamente un prisionero, el diplomático solicitó al Mariscal López un subsidio ya que Manlove era prácticamente un indigente.

Y la cosa se complicó. En 1868, Washburn asiló en su legación a personas acusadas de conspirar contra López y el gobierno paraguayo lo acusó de ser cabecilla. Tras su renuncia, Washburn solicitó que el Congreso de los Estados Unidos investigara su gestión en Paraguay y su relación con López quedó irremediablemente rota, llegando a congraciarse con los diplomáticos de la Triple Alianza.

Pasó el tiempo y Manlove no consiguió más atención del Estado Mayor. A esas alturas Solano López se enfocó en la guerra total contra las fuerzas invasoras.

¿QUÉ FUE DE ÉL?

Es en este punto en el que el rastro de Manlove se diluye… y se pierde.

Algunas versiones indican que el desilusionado hombre fue puesto en libertad por las fuerzas brasileñas que llegaron a ocupar y saquear Asunción. Se dice que posteriormente lo habrían enviado ante la Corte de Pedro II en Río, que se lo vio luego por Buenos Aires y Montevideo y que un tiempo después volvió a los Estados Unidos, donde no se conocen más datos de su vida, ni de su muerte (habría fallecido en Golden, Illinois, en 1888).

Otras versiones indican que Manlove pudo haber sido devuelto al campamento del Ejército paraguayo por orden del Mariscal López (sobre esto no hay nada escrito), sometido a los procesos militares que comenzaron en octubre de 1868 en San Fernando y ajusticiado por orden de los Tribunales de Sangre.

La verdad queda en deuda.







¿Y SI LO IMAGINAMOS?

Sin embargo, y si usted, querido lector, permite una ‘salvedad’, en “Diagonal de Sangre” el grandioso Juan Bautista Rivarola Matto fantasea con una idea romántica, quizá buscando un digno final para tan seductor personaje.

Rivarola Matto se imagina el final de Manlove en palabras del coronel Juan Crisóstomo Centurión, así lo cuenta: “Al momento en que (Bernardino) Caballero se lanzaba a la última carga de la batalla de Ytá Ybaté, apareció de súbito un gigante semidesnudo, montado en un moro con rabincha, riograndense, blandiendo un enorme sable. Se abalanzó al entrevero, hizo un estrago terrible, y cuando el enemigo hubo sido puesto en fuga, se alejó un trecho, encabritó su caballo, saludó triunfalmente a los asombrados jinetes paraguayos, y partió al galope perdiéndose en la distancia en dirección a los esteros del Ypecuá. Y eso es todo lo que se pudo averiguar de James Manlove”.

¿HUBIESE FUNCIONADO?

Aunque el Estado Mayor de Francisco Solano López siempre desconfió de Manlove, su excéntrico proyecto sí podría haber funcionado.

Los forzadores de bloqueos, de los que constantemente hablaba en sus cartas, habían destruido millones de dólares en tráfico comercial de los Estados del Norte durante la Guerra Civil.

Si el mariscal López hubiese otorgado a Manlove la patente de corso, el conflicto con la Triple Alianza podría haberse tornado más complejo (considerando, también, que hubiese llegado a tiempo a los Estados Unidos) y, tal vez, con un carácter internacional más favorable.

Las cartas evidencian que Manlove planeaba azotar las costas de Brasil, en su paso hasta Río de Janeiro y propinar allí una destrucción a cañonazo limpio, con desembarco y saqueo, así la Flota imperial se vería obligada a desbaratar el bloqueo impuesto en los ríos paraguayos en auxilio de su propia capital.

Indudablemente, una flota corsaria con bandera paraguaya al ataque sorpresivo de las costas brasileñas hubiese llamado la atención de la prensa mundial e instado la intervención de las potencias (movidos por el interés de los bancos).

Pero López, al parecer, nunca llegó a considerar seriamente esta opción. No se conoce de documentos que demuestren que al menos lo llegó a debatir con su Estado Mayor. Lo cierto es que no pasó, no fue así.

Del rumbo de la Guerra Grande se sabe el final y sus consecuencias.

