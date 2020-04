La máxima autoridad de la ciudad neoyorkina, calificó de “dolorosa” la medida pero que fue “necesaria para salvar vidas” y seguir implementando el distanciamiento social y vencer el virus.

“No es una decisión fácil ni satisfactoria para los que hemos estado haciendo esfuerzos para que nuestros niños consigan la mejor educación posible”, manifestó Bill de Blasio en una conferencia de prensa.

De Blasio, en un primer anuncio, indicó que la intención era la apertura de los centros educativos y retornar a las clases el 20 de abril –tras la anual pausa de primavera- , apuntó que para las autoridades de Nueva York no era “fiable, seguro ni justo” reiniciar el curso escolar antes del mes de setiembre (comienzo de un nuevo año escolar).

Estados Unidos registró en las últimas 24 horas 2.108 a causa del Covid-19. La cifra representa un nuevo récord diario para el país, y lleva la cantidad total a 18.621 muertes y la cantidad de casos positivos reportados superó los 500.000, lo que implica un incremento de más de 34.000 comparado con la víspera.

Las cifras se desprenden del recuento de la universidad estadounidense Johns Hopkins, que provee estadísticas del avance de la pandemia a nivel global en tiempo real.

