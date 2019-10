La falta de recursos humanos especializados es una limitante para la incorporación de más equipos de mamografía en el sistema, afirmó el doctor Julio Rolón, viceministro de Salud. Indicó que la especialidad de Mastología no tiene mucha demanda entre los residentes.

La instalación de nuevos mamógrafos o el reemplazo de los antiguos se realiza de manera planificada debido a que la limitante sigue siendo la disponibilidad de recursos humanos con capacidad para estar en el servicio ya sea como médico para dar un diagnóstico así como un técnico que maneje el equipo, explicó el doctor Julio Rolón Vicioso, viceministro de Salud en contacto con radio UNO.

En total son 21 los mamógrafos funcionando en todo el país y para cubrir la demanda lo ideal es que un equipo funcione en cada hospital regional.

Sin embargo, indicó que no depende del rótulo del centro asistencial sino de la complejidad como es el caso de hospitales distritales que cuentan con capacidad resolutiva pero no cuentan con un médico mastólogo. “La limitante es la formación de recursos humanos, estamos tratando de que haya relación entre los que tenemos y los espacios por ocupar y lastimosamente la Mastología y Oncología son especialidades que no tienen mucha demanda de residentes”, señaló.

De 15 mamógrafos con los que se contaba ahora están operativos 21. “No vamos a poder tener mamógrafos ni tomógrafos en todos los hospitales, se debe dar el fortalecimiento de la red como las USF, son nuestros observadores de la zona y están obligados a detectar casos sospechosos y derivar a los servicios.

Explicó que la Mastología requiere de tres años de Cirugía General y luego la opción de la supespecialidad y admitió que las plazas de formación que se ofrece quizá no estén correlacionadas con la necesidad porque esta implica contar con más docentes, por ejemplo.

Por otra parte, la Oncología como especialidad sí tuvo un cambio porque hoy los residentes optan más por esta especialidad.