En conferencia de prensa, el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia señaló que el Gobierno está haciendo su mayor esfuerzo y que, como voluntad política, existe un récord en la historia del Paraguay en la cantidad de personal y recurso asignado para este operativo.

“El gobierno está haciendo su mejor esfuerzo, esperemos que todo esto tenga un buen resultado al final de la jornada”, mencionó.

Villamayor reconoció que complica que pase el tiempo, pero reiteró que el Gobierno solo puede asignar más recursos e instrumentos para la búsqueda y rescate, y que así lo está haciendo. “Seguimos trabajando pero no podemos hacer públicos estos temas, porque el EPP también escucha radio”, dijo a los medios de prensa.

Sobre el silencio de los captores de Óscar Denis, dijo que es un factor permanente que siempre acostumbran a realizar durante sus secuestros.

Por otra parte, destacó que el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recomendara al Poder Ejecutivo nombrar al actual ministro de Hacienda, Benigno López, como vicepresidente de sectores y conocimientos del BID.

“Es un honor y un privilegio para la República del Paraguay. Es la primera vez en la historia que un representante de la República obtiene un cargo tan elevado y de tanta relevancia, como es la vicepresidencia del BID”, resaltó y mencionó que el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tiene la última palabra sobre dicha designación, pero estimó que será una respuesta positiva.

No pudo (o no quiso) adelantar quién suplirá a Benigno López en el Ministerio de Hacienda. “Yo no propondría a nadie, será el presidente quien decida. Se mencionan varios nombres. Yo hablaré con el Presidente cuando se elija”. Tampoco quiso adelantar los otros cambios que se estarían dando en el Gabinete de ministros.