“Existe un trasfondo político, pero es algo que no quiero tocar. No es la situación, estamos en una etapa sensible del proceso. Quisieron evitar contra viento y marea que sea intendente de Ciudad del Este”, manifestó el diputado Ulises Quintana en entrevista con el programa, El Repasador.

Quintana señaló que la Fiscalía está “chicaneando” en el proceso porque “quedaron sin pruebas”.

Asimismo, denunció una persecución por parte de la fiscal Lorena Ledesma. “Lamentablemente hay fiscales buenos, pero también otros como esta señora”, agregó.

Habló además de su relación con el supuesto narcotraficante, Reinaldo “Cucho” Cabaña y dijo que solamente lo conocía en su condición de empresario de moteles.

Con respecto a su amistad con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, mencionó que la misma surgió en el 2009 y se interrumpió cuando cayó preso. “Él me dijo que no se iba a meter con la Justicia, cosa que no comparto mucho, pero cada quien tiene su punto de vista. Lo que yo pedí es que se me brinde las garantías constitucionales como ciudadano”, subrayó.

Quintana está imputado por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de dinero y tráfico de estupefacientes en grado de cómplice y asociación criminal. El parlamentario se encuentra recluido en la Cárcel de Viñas Cue.