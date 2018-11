“Se nos vienen encima epidemias jodidas y estamos sin medicamentos y los pacientes que no compran los insumos y medicamentos directamente no se operan”, resumió el doctor César Zorrilla, vicepresidente de la Asociación Médica del Hospital Nacional de Itauguá, sobre la situación de desabastecimiento que atraviesa el centro especializado.

Desde gasas, guantes y todos los elementos necesarios para atenciones complejas y especializadas son requeridos a los pacientes para que estos puedan ser atendidos. Hasta los desinfectantes para manos que utilizan los profesionales antes de los procedimientos deben comprar los familiares.

“Es una situación penosa, muy difícil tanto para los pacientes como para el personal médico y de enfermería porque estamos con las manos atadas y esto se puede agravar aún más si no se da una solución”, agregó Zorrilla.

La situación del desabastecimiento llegó al punto de condicionar la intervención quirúrgica de un paciente a que compre todo lo necesario. “Si llega un caso de urgencia y si no tiene dinero ni para su pasaje, ¿cómo le vamos a pedir que compre ni un guante?”, cuestiona el médico.

Ante la falta de resolución del stock 0 en más de varios ítems, la Asociación Médica del Hospital Nacional presentó una nota ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores para denunciar al MSP sobre el “desabastecimiento criminal” tanto del centro de alta complejidad como los otros hospitales de diferentes categorías dependientes de la cartera sanitaria.

Tal es la gravedad que en días más se verán en la obligación de reducir el número de camas de internación, la suspensión de cirugías por no contar con los fármacos e insumos necesarios para una intervención ni para el cuidado de pacientes internados.

“Con esto estamos en riesgo todos, tanto los pacientes como los médicos y enfermeras porque las condiciones de trabajo y atención no son las adecuadas”,agregó el profesional.

Cuestionó la falta de respuesta desde el nivel central atendiendo que la situación se arrastra desde meses atrás y la respuesta es que nada se podrá solucionar hasta el próximo año. “Y mientras resuelven qué hacemos, ¿cruzarnos de brazo y dejar que mueran los pacientes?”, apuntó Zorrilla.

Destacó que la situación viola todos los derechos humanos y la propia Constitución Nacional ya que el Estado debe velar por la seguridad y la salud de la población. “No se está cumpliendo con los compromisos y el ministro está viajando y sacando fotos hablando de logros con los que nada tiene que ver porque es fruto del trabajo de años atrás y de otras personas, eso está haciendo hasta ahora”, señaló.

Sumado al desabastecimiento, no existe un cronograma aprobado de las vacaciones del personal de salud. Zorrilla afirmó que de no resolverse parte del problema no descartan volver a manifestarse y recurrir a medidas como paro escalonado y huelga para lograr la atención de las autoridades.