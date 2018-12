El abogado Luis Villamayor, asesor jurídico de los operadores, lamentó que el considerado como el “gobierno de la gente” hasta la fecha no actúe en su beneficio, señaló en relación al desplome en el precio del crudo, mientras que Petropar mantiene precios no acordes.

Al día de ayer el precio se colocó por debajo de los US$ 42 por cada barril, pero Petropar no se digna a bajar, estarán esperando a que se regale”, ironizó Villamayor durante la charla con la 970 AM.

Dijo no entender la lógica de la titular del ente Patricia Samudio, quien aseguró que solo el gasoil tipo 3 depende del crudo como forma de justificar los precios actuales, “cuando todos los combustibles vienen del mismo barril, es una cuestión incomprensible”, remarcó. Agregó que la ciudadanía merece combustibles más baratos para el beneficio de la economía familiar.

En otro momento, Villamayor destacó el avance del Ministerio Público con relación de la denuncia contra Samudio, sobre irregularidades en depósitos de dinero público en la banca privada, tanto la designación de la fiscala Clara Ruíz Díaz, como en el pedido de informes a los bancos posiblemente vinculados.

“Con esto se va documentar lo denunciado, y se va demostrar acabadamente de que Samudio violó la ley cuando realizó depósitos fuera del Banco Nacional de Fomento, no se trata de darme el gusto a mi o a otro denunciante, sino tiene que ver con lo legal, acá hay delitos contra el Estado”, aseveró.