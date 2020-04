La ex viceministra Nancy Ovelar asegura que este año, el calendario escolar ya está perdido. Considera que es imposible querer sostenerlo por los medios que se plantean, ya que hay cuestiones que van absolutamente en contra de la formación.

“​Siento que se embarra todo el panorama pudiendo tener una mejor administración de este momento que de por sí es confuso”, indicó Ovelar a Radio Universo.

La ex viceministra lamenta que el escenario sea desfavorable y que no haya una noción clara de las acciones a tomar en defensa de la educación.

“Nos confunden más cuando dicen que el 88% de los niños hacen la tarea y después dicen que el 90% no hace la tarea y por ende no retirarán el kit escolar”, dijo.

Par ovelar, “hay como una especie de afán de maquilar datos para brindar una sensación de éxito” y que se percibe ello.“Uno se contagia de esa desesperanza por no ver la luz al fondo del camino”, afirmó.

En torno a la educación virtual, Ovelar refirió que “sólo el 28% del país tiene acceso a internet pero el MEC dice que el 96% tiene acceso a celulares. Y no es porque el 95% tiene celular, el 95% es de los alumnos”.

“Esta situación nos tiene angustiados. Nos tiene bajo presión por algo que no podemos controlar”, aseguró y al mismo tiempo afirmó que “este año el calendario ya fue”.

“Ya no se puede contar con este calendario. Hay que plantear un nuevo escenario, un plan alternativo”, señaló y explicó que “hay procesos en los que el contacto humano es insustituible”.

Añadió que “hay niños que lloran porque se sienten estresados. A nadie les importa si aprenden. Sólo les interesa la estadística y tener la prueba de que el profesor mandó las tareas por whatsapp”.

Sobre la posibilidad de pasar de grado o curso en estas circunstancias, Ovelar comentó que “esa sería una negación de la realidad” y que probaría que sólo interesa cumplir con un protocolo sin considerar el objetivo que es el aprendizaje.

“No estamos preparados para clases virtuales. Sólo estamos preparados para la clase tradicional pero a través de la virtualidad. Por eso se genera este clima y mar de angustias. No es cosa de detractores como dicen las autoridades. no se puede cerrar los ojos y creer que no pasa”, dijo.

Manifestó que “se necesita de la capacidad de escuchar con quienes no estás de acuerdo y dibujar caminos por dónde se puede salir de esto”.

Insistió en que “el calendario escolar 2020 no existe más” y que ahora “es el momento para plantear un nuevo escenario”.