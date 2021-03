El oficial César Acosta relató en entrevista con el programa Tempranísimo de Universo 970 AM que el accidente ocurrió a las 06:00hs aproximadamente de esta mañana. El percance ocurrió sobre la Avenida Fernando de la Mora y República Argentina, en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Asunción.

Según los detalles que proporcionó, la mujer cruzó la calle sin percatarse que circulaba un vehículo que terminó arrollándola. A raíz del impacto, fue asistida por bomberos voluntarios y funcionarios del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME). La misma se encuentra en grave estado.

Tras el accidente, el conductor huyó del sitio, sin embargo, fue seguido por otro automovilista – que presenció el hecho - por varias cuadras cuando finalmente lograron atraparlo. El hombre quedó demorado en la comisaría.

“El testigo llamó a la comisaría y pudimos atrapar al conductor que no opuso resistencia. Intentó huir, pero su vehículo quedó en llanta. Lo que cometió fue omisión de auxilio porque no se detuvo en el lugar”, detalló el uniformado.

El conductor fue identificado como Víctor Acevedo, quien contó a radio Ñanduti que venía circulando sobre la avenida a 80 km/h cuando de repente al paso le salió la mujer.

“Por el susto no me quedé, vine hasta la estación de servicio y ahí me asistieron los policías. Me fui hasta donde aguantó mi vehículo. Me siguieron, me bocinaron, me asusté y reventó la rueda. Pero yo me asusté, por eso no me quedé. Yo pregunté por ella en todo momento (la mujer), me voy a acercar a la familia”, expresó el hombre.