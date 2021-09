Por las conversaciones mantenidas con las autoridades posadeñas, el Ejecutivo estima que a finales de septiembre podría darse la apertura fronteriza con esta ciudad argentina, no así con Formosa.

La viceministra de Salud Pública, Lida Sosa, explicó que la fecha exacta de reapertura, dependerá de las conversaciones en los altos niveles. Sin embargo, los primeros pasos ya se dieron con el diálogo mantenido con la Gobernación.

“Lo que nos dijo el gobernador de Posadas fue que hagamos referencia a esta reunión y que no existe una oposición y que él no tiene inconvenientes en que hagamos esa apertura gradual del puente”, comentó la viceministra de Salud en contacto con la 730 AM.

Consideró que se podría apuntar a fines de septiembre, como periodo probable para la apertura de frontera con Posadas.

Sin embargo, en el caso de Formosa la situación es distinta, pues si bien ya se instaló una mesa de trabajo, las conversaciones no están tan avanzadas.

El ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, cree que en poco tiempo se podrían tener buenas noticias y que las negociaciones van por buen camino.