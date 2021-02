En entrevista con radio 1000 AM, el doctor Felipe González detalló que el grupo de profesionales de blanco que será inmunizado contra el COVID-19 es aquel que viene realizando guardias diarias de 12 a 24 horas y está en contacto directo con los pacientes infectados.

No obstante, dijo que consideraba injusto dejar de lado a otros trabajadores de la salud que también se ven expuestos al virus, como lo es su caso ya que constantemente ingresa al área de contingencia a brindar asistencia a los internados. “Tal vez considero injusto pero acato lo que se definió y voy a seguir cuidándome, a Dios gracias no me he contagiado hasta ahora”, expuso.

Por otro lado confirmó que el doctor José Fusillo, neumólogo del Ineram, figura entre los nuevos infectados con el coronavirus.

Mientras que informó que el diputado Robert Acevedo, internado en terapia intensiva del Ineram a raíz de complicaciones por COVID-19, sigue en estado crítico pero tolera todos los procedimientos.

“Realmente ha respondido, se volvió un poco más estable, el nivel de oxigenación con el que ingresó ha sido probablemente uno de los más críticos de todos los que tuvimos al inicio de la pandemia, con mucho trabajo de equipo pudimos estabilizarlo”, refirió.