El dirigente camionero Roberto Almirón instó a sus seguidores movilizados a tener listos los piquetes en todo el país para proceder al cierre de las rutas en el caso de que su proyecto de ley que fija el precio del flete no prospere en el Congreso.

En un video divulgado se observa la arenga de Roberto Almirón, de la Federación de Transporte Autónomo y Afines del Paraguay (FETRAAPY), quien pide a sus compañeros estar atentos para hacer piquetes.

“En el momento en que, Dios nos guarde y libre, rechazan (el proyecto) –cosa que no va a suceder porque Ñandejára no va a permitir eso porque está con el pueblo- todos los piquetes deben estar preparados y bloqueen todo el Paraguay”, se le oye indicar a los presentes.

Este delincuente debe estar preso.

Finalmente ayer el Senado aprobó en general el proyecto de ley de fletes y postergó su estudio en particular para el próximo martes. Ante esto, Almirón anunció en contacto con radio Universo AM que los movilizados permanecerán hasta ese día en la capital del país aguardando el tratamiento de la polémica propuesta.

"No estamos tan conformes, pero esperamos que el martes consigamos una respuesta favorable del Senado", indicó.

A tempranas horas del jueves, antes de la decisión de la Cámara Alta, Almirón mencionó a otros medios de prensa que “si se rechaza la ley, van a conocernos. No nos vamos de Asunción sin la ley. Iremos sin piedad. Si llegan a vetar, vamos a desafiarles crudamente, nosotros sin nuestra ley no nos vamos de Asunción. No nos desafíen. Vamos a cerrar todas las calles, el Parlamento. Por lo menos 1.000 camiones con tanque y carretas están esperando solamente una llamada para movilizarse”, alegó.