Silvana Britez, estudiante de Ciencias Políticas de la UNA, en entrevista con la 970 AM indicó que decidieron impulsar esta medida de fuerza en vista a que solicitaron la desanexión de la carrera de Ciencias Políticas.

Según detalló, un grupo de aproximadamente 35 alumnos ingresó en horas de la madrugada al predio de la institución, ubicado sobre las calles Yegros c/ Mcal. Estigarribia del microcentro de Asunción, quedando otro contingente en la parte exterior.

“Es una medida de presión para que el Consejo Superior Universitario tenga en cuenta nuestro pedido en la sesión de este miércoles”, manifestó.

En la última sesión llevada a cabo la semana pasada, la plana mayor de la UNA decidió desanexar la carrera de Sociología de la Facultad de Derecho a fin de que la misma pase a formar parte de la futura Facultad de Trabajo Social y Ciencias Sociales, lo cual no ocurrió con la carrera de Ciencias Políticas. A raíz de esta situación, los estudiantes volvieron a presentar una nota de reconsideración, aunque sin tener respuesta alguna.

Brítez indicó que son un total de 80 estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas los que pretenden lograr la desanexión de la carrera y actualmente impulsan esta toma de la institución.

Entre los motivos principales por los cuales piden el cambio de facultad se encuentra la cuestión académica, atendiendo a que -según manifestó- la malla curricular data del año 1972 y está desfasada, además de que la mayoría de los docentes son abogados y no cuentan con la competencia para desarrollar materias que tienen que ver con la carrera de Ciencias Políticas, siendo ésta una ciencia social y no jurídica, por lo que consideran que no debería depender de Derecho.

La alumna indicó que hasta el momento no recibieron ninguna respuesta a la solicitud que habían realizado para la desanexión de la carrera, por lo que seguirán con la medida de fuerza.

Cabe recordar que en octubre del año pasado, alumnos de la misma Escuela de Ciencias Sociales y Políticas de la UNA habían realizado otra toma de la institución, en reclamo a supuestas irregularidades en las elecciones del centro de estudiantes.