Isidro Ocampos, representante del Sindicato de Ingenieros de Centrales Hidroeléctricas del Alto Paraná (Sichap), aclaró en charla con la radio Universo 970 AM que su sector ni siquiera participó de la reunión de los sindicatos de la Itaipú, por lo que menos se prestó a firmar la nota en la que se amenaza con parar la hidroeléctrica.

“Esa nota supuestamente fue para el director general, pero no fue así. El Sichap no estaba en la reunión, todos debíamos firmar para consensuar un comunicado en conjunto; me sorprendió porque yo no participé”, dijo. El representante aseguró que no puede amenazar con una huelga dentro de la Itaipú, antes de siquiera intentar dialogar con las autoridades de la binacional, en atención a que la medida es una resolución presidencial.

Ocampos indicó además que únicamente los que ocupan altos cargos perciben más de 37 millones de guaraníes y aseguró que tampoco son muchos.

Por su parte, Miguel Conrado Testti, del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Itaipu Binacional (Steibi), también objetó el contenido de la nota, asegurando que fue rechazada durante una sesión de la Junta Directiva de los sindicatos.

A través de un comunicado, este sindicato –el más grande la Itaipú- aseguró que el documento viralizado en las redes sociales es falso y lamentó que personas malintencionadas quieran dañar la imagen de los trabajadores de la entidad.