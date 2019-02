Los asegurados deambularon por los pasillos del IPS sin enterarse del asueto que iniciará al mediodía de hoy. Lucía Mereles intentó durante minutos acceder al call center para lograr un turno de las citas recuperadas, es decir, de quienes no acudieron a consultorio. Y grande fue su sorpresa cuando la operadora del otro lado le indicó que no realizaban reagendamientos para el día porque en minutos se iniciaba el asueto.

“Para eso les pagamos?”, respondió molesta . Por su parte, Delia Silva necesitaba hacer un cambio en la receta y le indicaron que ya no era posible, que vuelva mañana. Para el retiro de medicamentos y algunos estudios, los que pudieron llegar antes del mediodía pudieron gestionar lo necesario dentro del tratamiento que siguen por diferentes dolencias.

Mirtha Mendoza no pudo realizar un trámite siendo paciente oncológica y estaba aguardando algunas respuesta antes de desistir y volver a su casa de Areguá. “Hoy tenía que retirar un papel porque estoy gestionando porque tengo que operarme y no quiero volver mañana, no sabía nada del asueto, no entiendo por qué tienen que incluir a estos servicios”, cuestionó.

Armando Rodríguez, presidente del IPS admitió que se hizo todo lo posible para que el impacto no sea muy fuerte para los asegurados y que todos los que quedaron sin atención tendrán prioridad desde mañana para consultorio y estudios de diagnóstico así como las cirugías que no realizaron.

“Tomamos las precauciones para que las cirugías que iniciaron concluyan y las que no se realizaron tendrán prioridad desde mañana”, afirmó.

IPS realiza un total de 9000 atenciones diarias en toda la red de salud y el 75% corresponde al Hospital Central y la regularización de todas las atenciones se dará en los próximos 12 días a partir de mañana. Alrededor de 3600 consultas ambulatorias, 130 cirugías y 110 estudios deberán ser reprogramados tras la suspensión de estos servicios desde el mediodía de hoy.

“Usaremos los turnos que quedan libres porque las personas que tienen citas no vienen y esto representa un 40% y son esas las que daremos a quienes no fueron atendidos hoy”, indicó.

IPS realiza 150 cirugías por día y el 80% se concentra en el hospital central donde se realizan los procedimientos quirúrgicos más complejos.

Los estudios de resonancia magnética y endoscopía y todo lo programado que genera más demanda continuaron hoy, afirmó la doctora Teresita Araujo directora médica del Hospital Central.

Todas las cirugías complejas que corresponde a pacientes internados siguen en proceso, afirmó Araújo así como los procedimientos que tienen relación con áreas como Oncología, Hemodinamia.

“Nos comunicamos con la mayoría de los pacientes que tenían agendada una atención para hoy y los que no dentro de tres a cuatro días estarían completando, dependiendo de cada especialidad”, puntualizó.