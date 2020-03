La Corte Suprema emitió un comunicado para la comunidad jurídica y a la ciudadanía en general y es que se mantendrán en ejecución los servicios básicos previstos en la Acordada 1366/20 ya que representan las prestaciones mínimas que el Poder Judicial no puede descontinuar.

Los Ministro del Máximo Tribunal resolvieron el miércoles 11 de marzo, la suspensión de las actividades judiciales y administrativas, además de la suspensión de plazos registrales, administrativos y procesales desde el 12 de marzo hasta el 26 del corriente, con el fin de evitar la propagación del Covid-19.

No obstante, garantizan los servicios básicos del que Poder Judicial no puede prescindir la atención. En ese sentido, La Corte Suprema solicitó a los magistrados que para dichas actividades solo deberán utilizar la cantidad mínima e indispensable de funcionarios.

Las principales decisiones de la Acordada 1366/20 son: Se suspenden las actividades del Poder Judicial en todas las Circunscripciones Judiciales desde el 12 de marzo hasta el 26; además los plazos procesales, administrativos y registrales en todas las Circunscripciones Judiciales del país , los que se reanudarán el 27 de marzo.

Asimismo se suspenden las actividades de la jurisdicción Civil y Comercial y Laboral, tanto en Primera Instancia como en los Tribunales de Apelación, así como de los Tribunales de Cuentas, en todas las Circunscripciones Judiciales a nivel nacional.

Los Juzgados Penales de Garantías atenderán en los siguientes procedimientos: audiencias de Imposición de Medidas, audiencias de Revisión de Medidas, Órdenes de Allanamiento, Secuestros y anticipo Jurisdiccional de Pruebas.

Las Audiencias Preliminares fijadas serán suspendidas y deberán ser recalendarizadas. Además los juicios orales ya iniciados continuarán con el proceso hasta su finalización con la recomendación de que estén presentes la cantidad mínima de personas en la sala o a puertas cerradas por decisión del Tribunal de Sentencias, conforme con disposiciones del Código Procesal Penal, entre otros.

En la nota reza también que queda prohibido el ingreso al edificio funcionarios o magistrados que no estén habilitados por la Acordada para prestar servicios durante el período de emergencia sanitaria. Se insta a los Magistrados no habilitados no asistir a sus despachos ni trabajar a puertas cerradas.

En la semana, el pleno de la Corte Suprema adoptará las determinaciones necesarias para la adecuaciónde los servicios y serán comunicadas a la ciudadanía en general.