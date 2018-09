Durante el período de Miguel Cuevas como gobernador de Para­guarí se cargaban combusti­bles a móviles sin motores, sobre tacos y otros hasta despedazados. Además, en el 2016, la misma Contra­loría General de la Repú­blica (CGR) consideró que durante la adminis­tración del actual presi­dente de la Cámara de Diputados no se remi­tieron documentos que garanticen la correcta utilización de combus­tibles por un monto supe­rior a los 1.231 millones de guaraníes.

De acuerdo con el informe presentado por la Contralo­ría General, que data sola­mente del 2016, el presu­puesto para este año, que debía ser destinado para la compra de combustibles, era cerca de G. 1.500 millones, sin embargo, en la admi­nistración de Cuevas se gastó esa plata y no se pudo justifi­car unos G. 1.231 millones. Es decir, que justificó solamente unos G. 234 millones.

Esta camioneta Toyota dejó de trabajar hace 4 años, está sin motor y seguían liberando combustible, supuestamente para que trabaje.

Se trata apenas de un año de gestión en un ítem, y existen fuertes sospechas de que este modus operandi prevaleció durante todo el período de Cuevas al frente del gobierno departamental, no descar­tándose tampoco otras irre­gularidades en otros rubros.

Las anomalías abundan. De acuerdo con documentos a los que accedió La Nación y GEN, el actual presidente de la Cámara de Diputados, como gobernador entre el 2013 y 2017 fue el artífice de la elabora­ción de un mecanismo para la utilización de combustibles a móviles que, en algunos casos hace 5 años, dejaron de fun­cionar.

Este camión Ford, tipo tumba, lleva años sin arrancar, pero la hoja de orden de trabajo dice lo contrario.





TRACTOR EN DESUSO Y CAMIONETA SIN MOTOR

Un equipo periodístico visitó el parque automotor de la Gobernación para conocer las condiciones en las que se encuentran estos roda­dos. Por ejemplo, la Gober­nación, en la era de Miguel Cuevas, ordenó que se le car­gara combustible, de acuerdo con uno de los documentos, hasta mayo del 2016 a un tractor agrícola de la marca Massey, con chapa AD28, que está fuera de funcionamiento hace 6 años, cuya condición se encuentra estado lamentable.

El caso de la Ford tipo tumba, chapa EAC 235, habla por sí solo. Este vehículo dejó de funcionar hace 4 años, sin embargo, la administración de Cuevas hasta marzo del 2017 destinaba combustible al rodado, según la orden de trabajo Nº 9346.

Otro caso similar se daba con la camioneta de la marca Toyota, con chapa EAC 230. Este vehículo seencuentra en pésimas condiciones y como si fuera poco, ya no cuenta con el motor, porque dejó de funcionar hace 4 años. Sin embargo, de acuerdo con la orden de trabajo de la gober­nación, se destinaba combus­tible para realizar supues­tamente actividades hasta febrero del 2017.

Los tractores, en su gran mayoría, están sin ruedas. De igual manera “trabajaban”.





CAMIÓN SOBRE TACOS

También se pudo ubicar un camiónMercedes Benz, con chapa Nº EAC 232, que según la orden de trabajoNº 7288, hasta el 2016 acarreaba pie­dras, pero la realidad es otra: la misma dejó de funcionar hace 4 años, se encuentra sobre tacos y sin ruedas.

La retroexcavadora JCB, chapa TEA 202, está fuera de funcionamiento desde hace 4 años, y se pudo visualizar que antes de realizar algunos trabajos para beneficio de la comunidad, sirve de aguan­tadero para diversos animales. Hasta abril del 2016, suspuestamente la goberna­ción autorizaba trabajos para esta enorme máquina y por supuesto con cientos de litros de combustible.

Los camiones de la Gobernación se encuentran en total estado de abandono.





MOTONIVELADORA Y PALA CARGADORA

Las condiciones en las que seencuentran las maquina­rias no dejan de sorprender. La motoniveladora Cham­pion 720 A está sobre tacos de madera desdehace más de 3 años, siendo su condición bastante lamentable, pero la administración de Cue­vas liberaba combustible en cantidad supuestamente para esta máquina hasta el 2016.

La pala cargadora Michigan, con chapa TEA 205, cuenta con autorización para traba­jos hasta el 2016,pero dejó de funcionar hace unos 4 años aproximadamente.

El tractor agrícola Val­met, de procedencia finlan­desa, que se encuentra en la Escuela Agrícola de Ybycuí, de acuerdo con datos concre­tos, solamente habría funcio­nado normalmente hasta el 2015. Igualmente, según losdatos que disponemos, la administración de Cuevas habría liberado combusti­ble para esta máquina hasta agosto del 2016.

La Contraloría detectó anomalías en la gestión de Miguel Cuevas.





MODUS OPERANDI

Las desprolijidades están a flor de piel. Los documen­tos remitidos a la Contralo­ría General de la República llamativamente no cuen­tan con detalles de lacanti­dad de los kilómetros reco­rridos o las horas de usode muchos de los rodados. En muchos casos solamente son respaldados con una frase como “Traslado de funcio­narios para realizar gestio­nes varias”, “Rastroneada de suelo”, “Reparación de cami­nos vecinales” y cosas por el estilo, prestándose a sospe­chosas maniobras y uso inco­rrecto de combustible.

Según la página de la Direc­ción Nacional de Contrata­ciones Públicas (DNCP), en el 2014, la gobernación recibió unos G. 1.800 millones para la adquisición de combustibles y G. 1.700 millones para el 2015.

LOS “CLAVOS” DE CUEVAS

Recordemos que de acuerdo con un informe periodís­tico de GEN y La Nación, que viene siendo difundido hace dos semanas, el político en cuestión habría dejadocomo legado una serie de irregula­ridades. Por ejemplo, entre los cuestionamientos se encuentran facturas falsas que sirvieron para engañar a familias campesinas, contra­tación de “planilleros”, obras que nunca se terminaron, un oscuro manejo familiar en la gestión de la merienda esco­lar, además de otras decenas de denuncias en la Contralo­ría por supuesta malversación de fondos.

CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA

“Durante el período 2016, se realizaron recargas de com­bustible en 4 tanques metá­licos con capacidad de 3.000 litros cada uno, por un total de G. 1.231.495.900, para el uso de camiones tumba y maqui­narias: enrelación al cual, no fueron proveídos al equipo auditor los procedimientos, registros o controles, imple­mentados puntualmente para los tanques metálicos”, señala en su informe la Contraloría.

“Por lo tanto, la administra­ción departamental de Para­guarí no dio estricto cum­plimiento a la Ley 153/99, de Administración Financiera del Estado. En su artículo 1 inc. a), 60, 83, inc. b) y f). Asi­mismo, la resolución CRG Nº 653/08, por el cual se aprueba la Gula Básica de documen­tos de rendición de cuentas que sustentan laejecución de los principales rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los organismos y entidades del Estado. Sujeto al controlde la Contraloría General de la República”, añade el documento.

