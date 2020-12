El asesor del jurídico de la Presidencia de la República, Hernán Huttemann, aseguró que hasta el momento no hay ninguna comunicación para aumentar las restricciones por el aumento de casos de coronavirus en el país.

En charla con las radios 730 AM y 650 AM, el asesor presidencial Hernán Huttemann aseguró que hasta el momento no recibió ninguna comunicación del Ministerio de Salud, respecto a la posibilidad de volver a fase cero durante las fiestas de fin de año.

“Hasta el momento no tenemos ninguna comunicación oficial de volver a fase 0. Hasta ahora no recibí ninguna solicitud. Si recibimos, tendremos que estudiar la solicitud”, comentó.

Huttemann mencionó que la restricción de derechos de los ciudadanos debe tener argumentos científicos, y que actualmente el mensaje no es “quedate en casa”, sino que salir con las medidas preventivas, como el uso del tapabocas. “Para volver a esa normalidad, tenemos que ser conscientes y respetar las medidas”, mencionó.

El equipo del Ministerio de Salud continúa discutiendo los cambios que se introducirá al protocolo sanitario a partir del lunes 21 de diciembre. Hoy el ministro Julio Mazzoleni dijo que están buscando que los ajustes de los protocolos para las fiestas sean los menos gravosos para la economía.

Ante los rumores que se generaron, desde la Cámara de Comercios de Ciudad del Este ya anunciaron que, en caso que el Gobierno decrete nuevamente fase 0, no acatarán dicha medida. Los comerciantes indicaron que están a favor de los controles sanitarios y sugieren que las autoridades pertinentes multen por incumplimiento del protocolo establecido.