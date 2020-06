El empresario gastronómico Juan Grassi indicó a radio Universo 970 AM que el miércoles 1 de julio se desarrollará la caravana nacional por la transparencia del dinero público y medidas fuertes para dinamizar la economía. Esta protesta se hará en Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este, Encarnación, Salto Del Guairá, Oviedo, Santaní, Villa Hayes, Pilar, Campo 9, entre otras localidades.

“Estamos a puertas de un quiebre masivo de empresas. El gobierno no demostró un plan maestro para afrontar los efectos adversos de la pandemia. Estamos en una situación delicada y atentos a las medidas del Plan de Reactivación Económica. Vamos a salir a decir basta de pedir plata por pedir nada más, de pagar salario público con deuda, y que el dinero llegue a la gente que realmente necesita”, refirió.

Grassi comentó que con la fase tres de la cuarentena inteligente el 60% de los locales de su sector volvieron a reactivar, pero aclaró que los consumidores no van. “Lo que se ve a futuro no es positivo. La gente no tiene liquidez y no sale, no es que tenga miedo al virus. Ante la incertidumbre, los que tienen poder adquisitivo están guardando su dinero”, argumentó.

El empresario sostuvo que el restante 40% optó por no abrir aún sus salones porque no les conviene trabajar a media máquina o en algunos casos, quedaron en un párate total luego de casi cuatro meses de haber cerrado y ya no tienen forma de volver a reactivarse.

Vale recordar que Juan Grassi fue imputado por la Fiscalía por haber aglomerado a un grupo de personas frente al Panteón de los Héroes luego de una caravana contra la impunidad desarrollada en la Costanera de Asunción.