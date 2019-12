Usuarios de Uber expresaron su total indignación por la radical suba de la tarifa de un tiempo a esta parte. Defensa del Consumidor advierte que no puede intervenir porque la empresa no está en Paraguay.

Si bien la Secretaría de Defensa del Consumidor no recibió ninguna denuncia formal sobre el incremento de la tarifa de Uber, en las redes sociales llueven quejas al respecto.

En tal sentido del ministro de Sedeco, Juan Marcelo Estigarribia, advirtió que de existir un aumento de precios, los usuarios deben ser notificados con anticipación, de lo contrario, amerita la apertura de un sumarios.

Sin embargo, ¿a quién apuntaría la sanción? Estigarribia reconoció que la institución a su cargo no es un ente regulador de precios y además, la empresa Uber es internacional y no cuenta con asiento físico en Paraguay, por lo que la intervención solo podría ser con los prestadores del servicio, es decir, los conductores.

“Por principio de territorialidad no tenemos competencia o jurisdicción para litigar con gente que no está arraigada dentro del país”, explicó Estigarribia en conversación con Universo 970 AM.

Mencionó además el precepto constitucional de la libre competencia de mercado, donde el precio lo fijan la oferta y la demanda, y en esta teoría se habrían amparado los empresarios.

Pese a eso, lo que nadie recuerda es la ordenanza municipal vigente desde julio, en donde se estipula que no podrán configurarse precios predatorios, es decir, la implementación del sistema dumping, mediante el cual se ingresa a un mercado con precios bajos para luego subirlos al ganar el nicho.

Esto implica funcionar a pérdida con precios por debajo de lo normal para apoderarse del mercado, para luego disparar los precios.