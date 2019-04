En entrevista con la 730 AM, el fiscal Alvarenga habló sobre el más reciente ataque a la estancia “Oro Verde”, ubicada en la localidad de Arroyito, en el límite con Kurusu de Hierro, departamento de Concepción.

Al respecto, detalló que en total fueron cuatro las personas que ingresaron al establecimiento -tres hombres y una mujer- para llevar a cabo la quema de maquinarias agrícolas, aunque no se descarta que haya habido más personas en los alrededores haciendo una especie de custodia del perímetro.

Los atacantes tenían armas largas y uniformes camuflados y decidieron actuar con las caras pintadas (sin pasamontañas), de acuerdo a los datos de los investigadores. Se estima que permanecieron en el sitio durante aproximadamente dos horas.

De acuerdo a lo manifestado por los empleados del lugar, los responsables del ataque les prohibieron la mecanización de los trabajos de campo y la plantación de cualquier producto mecanizado, sea soja, trigo o maíz, mencionó el agente fiscal.

El incidente arrojó como resultado la sustracción de tres escopetas, un rifle y provistas, además de la quema de un tractor, una topadora y dos camionetas de la marca Mahindra. Igualmente, dejaron sin luz a todo el establecimiento luego de cortar el suministro de energía eléctrica.

Los autores del ataque no dejaron ningún panfleto en el lugar, además de que sus uniformes no tenían el logo del EPP, detalló Alvarenga. A esto se le suma que uno de los empleados de la estancia preguntó de qué organización eran y le respondieron “que no eran ni del EML (Ejército del Mariscal López) ni del ACA (Asociación Campesina Armada)”.

Todos estos detalles hacen suponer que los miembros de esta banda criminal pertenecen a una facción paralela que se desmembró del EML, grupo liderado por Alejandro Ramos y cuyos integrantes inicialmente pertenecían al EPP antes de separarse.

El fiscal sostuvo que la sospecha principal apunta a esta teoría por la zona en la que ocurrió el hecho y por casos anteriores en los que se dieron circunstancias similares, con casi la misma cantidad de personas que se presentaron con el fin de extorsionar a productores.