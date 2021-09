Durante su intervención en la cumbre de Celac en México, el presidente Mario Abdo Benítez agradeció las donaciones de vacunas e hizo un llamado de atención al mecanismo Covax, por no cumplir con las necesidades de los países. Además, ratificó su rechazo al Gobierno de Maduro.

El jefe de Estado participó este sábado en la VI cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y en su intervención abordó aspectos sanitarios, económicos y políticos.

“Hubo fallas en cuestiones básicas, como no haber podido hacer que el acceso a las vacunas sea justo y equitativo, hay que hacer un llamado de atención a los sistemas que no supieron responder a las necesidades reales de los países”, afirmó Abdo en abierta alusión al mecanismo Covax de la OPS, el cual sigue debiendo cuatro millones de vacunas al Paraguay, en virtud del contrato firmado en octubre del año pasado.

Resaltó que en los momentos más críticos, la salvación fue la solidaridad y expresó su profundo agradecimiento a Uruguay, Chile, Brasil, Colombia y Estados Unidos por las donaciones de vacunas, que permitieron avanzar en la inmunización de la población paraguaya.

En cuanto a lo político, el presidente ratificó el rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro. “Mi presencia en esta cumbre, en ningún sentido representa un reconocimiento al Gobierno de Maduro, no hay ningún cambio de postura de mi Gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente”, resaltó el mandatario y sostuvo que no hay otro camino que no sea la democracia.

En otro momento parafraseó al papa Francisco y señaló que en muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz, que lleven a cicatrizar las heridas, respetando los valores democráticos.

Finalmente mencionó algunas medidas económicas adoptadas durante la pandemia y sostuvo que la caída del PIB del 0,6 % fue la menor de la región en el 2020, que el desempleo quedó en 7,2 % y la inflación en 2,2 %.