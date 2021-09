Cristhian Meza y Ninfa Bogado, fueron absueltos por los jueces luego de encontrar que el Ministerio Público imputó por un hecho diferente al que acusó y el error fue insalvable.

Este caso se inició el 15 de febrero de 2018 cuando agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron un procedimiento detrás del Mercado de Abasto donde una casa estaban varias personas consumiendo drogas. Se detuvo Meza y Bogado, a quienes la fiscala Lorena Ledesma imputó, por ser los que estaban vendiendo los estupefacientes.

Sin embargo a la hora de la acusación se cometió el error que el Tribunal de Sentencia detectó y no tuvo más opción que sobreseer a la pareja. De esta manera tres años se tuvo abierto un proceso contra dos personas que fueron detenidas in fraganti vendiendo drogas, pero no se les pudo castigar por negligencia fiscal.