El mandatario, durante las jor­nadas de gobierno, solo man­tiene un discurso limitado basándose en los resultados contra la erradicación del fla­gelo de la corrupción y pierde mucho tiempo en rememorar tiempos vividos sin mirar el futuro del país ni proyectar un plan ideal para afrontar las necesidades de la gente, a la que tanto hace mención.

Arrancó insistiendo hasta el cansancio con su victo­ria en las pasadas eleccio­nes, olvidando que para “lle­gar” obtuvo el respaldo de otros actores internos, como por ejemplo Honor Colorado, sin cuyo aporte hoy el liberal Efraín Alegre hubiera estado sentado en la silla del Palacio de López. Después, cayó –él y su entorno– en el sinsentido de culpar siempre al gobierno anterior de todos los “males” del país. En realidad, solo fue una estrategia como elemento distractor de las propias falen­cias de gestión.

SEGURIDAD

Dentro del área de seguridad, el problema se inició antes de la instalación de la actual administración. Días antes del 15 de agosto, el que sería ministro del Interior –Juan Ernesto Villamayor– anunció cambios en la política de segu­ridad interna. No le ocurrió mejor idea que tratar de des­cabezar al caballito de bata­lla contra los motochorros, el Grupo Lince, que a esa altura ya se había ganado el cariño de toda la población por sus resultados. Villamayor dijo que agentes debían actuar sin máscaras y con elementos que permitan identificarlos ante la ciudadanía.

Es más, los efectivos policia­les quedaron sin recursos de la Entidad Binacional Yacy­retá (EBY) ni bien había asu­mido el nuevo gobierno, lo que ocasionó la drástica reducción de la presencia de los agentes uniformados en las calles y, en contrapartida, permitió que la ola de delitos aumente. La debilitación de los Lince des­tiñó la imagen del Gobierno, por lo que, con tino, revió des­pués esa decisión inicial.

EL EPP Y LOS NARCOS

A la lista de situaciones deben agregarse los ataques del grupo Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que el pasado mes ase­sinó al empresario brasileño Vaudir de Campo y en las últi­mas semanas produjo ataques con pérdidas de vidas humanas y materiales por montos mul­timillonarios. A la problemá­tica, desde el Poder Ejecutivo se decidió difundir el crimen perpetrado por los criminales, decisión que causó críticas por parte de las autoridades polí­ticas y otros referentes socia­les que afirmaron que “solo se trató de una publicidad de la violencia que genera el EPP en su zona de influencia”.

Otros hechos cuestionables en el área de seguridad se rela­cionan con el crimen perpe­trado por el narco brasileño Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, alías Piloto, quien den­tro de su celda en la Agrupa­ción Especializada asesinó a la joven Lidia Meza, con un “cuchillo de postre”, con la finalidad de evitar su extradi­ción, hecho que obligó a Abdo Benítez a expulsarlo del país.

Días atrás otro hecho noto­rio se registró en la institu­ción, donde se fugaron dos miembros del grupo Primer Comando Capital (PCC), Rei­naldo Araújo y Thiago Xime­nes, alias Matrix, aparente­mente con la complicidad de los policías. Al respecto, el Presidente prefirió hacerse del desentendido y huir de su propia responsabilidad. Lo concreto es que quedó al descubierto el total descon­trol en la política de seguridad y el reclusorio donde están delincuentes de alta peligro­sidad se convirtió en una “cal­dera del diablo”, donde al final queda como única culpable la Policía.

EN SALUD, POCO O NADA

Respecto al ámbito de la salud, las denuncias de carencias en medicamentos e insumos persisten, como es el caso del Hospital de Itauguá. Una de las accio­nes más “sobresalientes” de

la administración del titu­lar de la cartera sanitaria, Julio Mazzoleni, fue el haber denunciado la existencia de 10 toneladas de medicamen­tos vencidos, muchos de ellos para tratamiento de enferme­dades crónicas, pero no supo precisar la ubicación de los mismos argumentando que “lo que enfatizó es la debili­dad del sistema y lo que no podemos decir con certeza es dónde están”. Todo tenía como trasfondo la contrata­ción de un costoso sistema informático para el control de stock.

La medida que había adop­tado sirvió para que profesio­nales farmacéuticos y traba­jadores de blanco afirmen que no cuentan con experiencias dentro de la función pública. Otro de sus “logros”, lamen­tado por la gente fue el haber destituido al doctor Aníbal Filártiga de la dirección del Hospital de Trauma por un “resentimiento”. “Él no tiene ninguna maestría, ningún estudio en salud pública. Su principal mérito es que fue compañero del actual Pre­sidente”, había denunciado Filártiga, quien se caracte­rizó por una buena campaña exhortando a todos a usar casco para frenar la epide­mia de muertes y mutilacio­nes por accidentes de moto­ciclistas.

POLÍTICA EXTERIOR

El manejo de las relaciones bilaterales de Paraguay con otros países en las manos del canciller Luis Alberto Casti­glioni ha generado también variadas controversias que provocaron incluso el quie­bre de acuerdos cooperativos con otras naciones. Es el caso que se originó con Israel tras el cierre de la embajada para­guaya en Jerusalén y su rea­pertura en Tel Aviv.

Otra situación peculiar fue el establecimiento de amis­tad con Turquía, país lide­rado por Recep Tayyip Erdo­gan, quien fue catalogado por los medios de comunicación como un “depredador de la libertad de prensa”. Al res­pecto, Castiglioni, incómodo ante el asedio de la prensa, evitó hablar sobre el caso cerrando abruptamente el diálogo, impropio en un diplo­mático, demostrando su falta de tacto para un cargo suma­mente delicado.

El último desacierto del Poder Ejecutivo, en dicho ámbito, fue la reculada con respecto al Pacto Global Migratorio, ante el rechazo y temor gene­ralizado de las organizacio­nes civiles y de la sociedad en general, con más razón porque poderosas naciones del mundo no se adhirieron. Castiglioni primero firmó en Marruecos el acuerdo, pero cuando se iba a tratar en la ONU anunció que no iba a avalar con su presencia. No obstante, el voto paraguayo sí fue computado en el orga­nismo. “El Paraguay no ha estado en ninguna firma, ni va a estar en ninguna firma y tampoco va a estar el próximo miércoles en la asamblea de las Naciones Unidas”, había sentenciado. La cuestión tiene un desenlace incierto.

PETTA, DOLOR DE CABEZA

Por último, y no menos impor­tante, en el ámbito de la edu­cación, el Ejecutivo aún no realizó mención alguna de algún logro en dicha car­tera al mando del ex senador Eduardo Petta. Irónicamente, la frase de cabecera de este expresa: “La educación, una causa nacional”, pero lo único que hizo es dar dolor de cabe­zas a Mario Abdo Benítez.

El político, showman y ex director de la Caminera del gobierno de Fernando Lugo, se caracterizó no por produ­cir resultados en los prime­ros meses de trabajo, sino por generar serias confron­taciones dentro del Ministe­rio. Se peleó nada más y nada menos que con su viceminis­tra de Educación Nancy Ove­lar, hermana de la senadora Blanca Ovelar. Esto, por poco, desata una división profunda dentro de Añetete. Petta fue calificado de “incompetente y acomplejado” por la legisla­dora y puso entre la espada y la pared al mandatario, ins­tándolo a que se decida por Petta o la ex funcionaria de Estado.

La situación generó un gran revuelo; incluso, den­tro del movimiento Colorado Añetete, en donde la mayo­ría de sus miembros se pro­nunciaron contra el ministro. Al final, Nancy Ovelar dejó la cartera y la situación fue apaciguada por la hermana al anunciar que por ese motivo no saldría de la corriente lide­rada por Abdo.

Teniendo en cuenta todos estos acontecimientos, la pre­gunta que nos queda es: ¿Será que Abdo Benítez se olvidó de la seguridad, de la salud, de la educación y de la polí­tica exterior? ¿Será que en el 2019 corregirá estos errores?

RECUENTO DE CONFLICTOS Y DESACIERTOS

SEGURIDAD

