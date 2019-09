El extitular de la ANDE, Pedro Ferreira, afirmó que, pese a que el acta bilateral ya fue anulada, de igual manera sigue existiendo un “daño potencial” debido a que se persiste en una versión que no coincide con los compromisos escritos y no exigirle a Eletrobras el cumplimiento de sus obligaciones.

El expresidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) conversó con ABC Cardinal sobre la declaración brindada ayer por José Rodríguez González ante la Comisión Bicameral que investiga el acta bilateral de Itaipú.

Al respecto, dijo que se está intentando crear una nueva historia respecto a lo que pasó debido a las variaciones que hubo en el discurso de los actores involucrados en el acuerdo, incluyendo a Rodríguez.

“Me dio vergüenza ajena saber que la gente que se iba en representación de Paraguay a esas reuniones no sabía nada, no sabían cuál era el texto de lo que iban a negociar, no sabían cuál era la propuesta brasileño y la paraguaya”, expresó Pedro Ferreira.

Según comentó, solamente en el mes de enero se le hizo la facturación correspondiente a Eletrobras, hecho que cuestionó debido a que esta situación se mantuvo igual luego del más reciente cambio de autoridades en ANDE e Itaipú.

“El daño no se extingue por el hecho de que se anuló el acta, el daño sigue porque hay gente de Itaipú que sigue esperando instrucción brasileña y sigue presionando a Paraguay para que lo que está acordado sobre cómo proceder a la facturación no se cumple porque Brasil no está de acuerdo”, mencionó a la 730 AM.

El extitular de la ANDE manifestó que el acta bilateral como tal hoy día está en el freezer, pero el modus operandi que generó sigue vigente. El mismo sostuvo que este hecho hizo que Itaipú no tenga todo el dinero suficiente como para haber pagado a los contratistas de la ANDE. “Ese daño ya está hecho y sigue haciéndose con esa actitud entreguista”.

“Quiero saber si no se dan cuenta del daño potencial que se está creando en persistir en una versión que no coincide con los compromisos y a no exigírsele a Eletrobras el cumplimiento de lo que está escrito y que es su obligación”, apuntó Ferreira.

En este mismo sentido, se cuestionó el por qué Eletrobras tiene la posibilidad de entrar en mora, sin que se le presione para cumplir con sus obligaciones, y que cuando le toca lo mismo a la ANDE sí se le cobran los intereses.

Ferreira sostuvo que “la posición brasileña sigue teniendo cómplices”, esto debido a que se convocó a declarar ante la Fiscalía solamente a aquellos que en su momento acompañaron la versión del texto que favorecía a Brasil y no a Paraguay.

“Con gusto me voy a ir preso por mi país como muchos se fueron presos durante años en Bolivia y también en Brasil, no tengo ningún problema con hacer ese sacrificio por mi país”, afirmó el extitular de la ANDE.