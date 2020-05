IPS: 22.000 trabajadores no calificaron para cobro de subsidio por suspensión laboral

Pedro Halley, gerente de Prestaciones Económicas del IPS, comunicó que todos aquellos empleados cuyos datos fueron provistos por el Ministerio de Trabajo a la previsional, y que no quedaron en la lista, no recibirán el beneficio porque no cumplen la serie de requisitos para el cobro.