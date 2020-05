Boda cheta: fiscal reconoce que no imputó aún por orden superior y por falta de pruebas

El fiscal Oscar López Laterza alegó que no procedió a la imputación de Gabriel Esculies y Soledad Martínez, quienes se casaron hace una semana pese a la cuarentena, porque no los pilló en flagrancia y porque todavía el Registro Civil no remitió los informes sobre el casamiento. Reconoció que recibió una orden superior de cómo actuar en estos casos y remarcó que debe cumplirla.