A través de un oficio librado en el transcurso de este lunes, el presidente del JEM, Enrique Bacchetta, solicitó informes al agente fiscal Óscar López Laterza sobre el caso de la boda de Gabriel Esculies y Soledad Martínez.

Este pedido se da tras la publicación de nuestro medio en la que replican las declaraciones del mismo López, quien había admitido que no procedió a la imputación de la pareja porque no los había descubierto “en flagrancia” y porque el Registro Civil no había remitido los informes sobre el casamiento.

En la ocasión, el representante del Ministerio Público admitió que había recibido una orden proveniente de la fiscal adjunta Lourdes Samaniego, esposa del Vicepresidente de la República, sobre la forma en que deben proceder en este tipo de casos.

Oficio firmado por el Presidente del JEM, senador @EnriBacchetta, a efecto de solicitar informe y antecedentes que guardan relación a la publicación de @hoypy "Boda cheta: Fiscal reconoce que no imputó aún por orden superior y por falta de pruebas" #JEMPy pic.twitter.com/vdwzDaBAGR — JEM (@Jem_py) May 4, 2020

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados emplazó a que la presentación de los informes relacionados a esta causa se realice en el transcurso de las próximas 48 horas.

Cabe recordar que el fiscal Óscar López Laterza ya fue apartado del caso por orden de la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez. En su reemplazo toma la posta la agente Stella Marys Cano.

De igual manera, también se procedió a formular imputación contra Gabriel Esculies y Soledad Martínez por el supuesto hecho punible de violación de cuarentena sanitaria.